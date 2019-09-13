Павлюченко: Пусть Черышев даже не думает о возвращении в Россию

«Пусть даже не думает об этом! Моей главной ошибкой в карьере было как раз возвращение в Россию. Уверен, что у него по определению должно отсутствовать это желание. Да, не складывается, но футбол в Европе не идёт в сравнение с тем, что в РПЛ. Пусть не “Валенсия”, а другой клуб — надо рассматривать любой вариант, чтобы остаться там», — цитирует Павлюченко «RT на русском».