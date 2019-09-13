Месси не играет уже месяц. Когда он вернется на поле?

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Что за травма у Месси

32-летний аргентинец травмировался на первой же предсезонной тренировке «Барселоны» 5 августа. В тот день клуб сообщил, что у форварда диагностировано повреждение икроножной мышцы правой ноги первой степени. Травма не слишком серьезная, но есть вероятность рецидива. Поэтому игрок проходит ежедневные медицинские осмотры. Предполагалось, что Месси мог выйти на поле во втором туре чемпионата Испании против «Бетиса» (5:2, 25 августа). Но он до сих пор не тренируется.

Так сколько пропустит аргентинец

Точных сроков восстановления нет. За несколько дней до встречи с «Бетисом» на «Камп Ноу» Месси, казалось, был готов играть. Но потом снова почувствовал дискомфорт в икроножной мышце и, посоветовавшись с клубными врачами, решил не форсировать возвращение на поле.

Пока Месси пропустил три стартовых тура чемпионата, не сыграв против «Атлетика» из Бильбао, «Бетиса» и «Осасуны». Также аргентинец не примет участия в матче с «Валенсией» на этих выходных.

Зато его имя все же может появиться в заявке на первый матч групповой стадии Лиги чемпионов — его каталонцы проведут в Германии против дортмундской «Боруссии» 17 сентября. В самом крайнем случае, и если не будет рецидива, Месси проведет свою первую игру нового сезона против «Гранады» в пятом туре ла лиги (21 сентября).

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font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/leomessi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Leo Messi</a> (@leomessi) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-08-11T10:47:17+00:00">11 Авг 2019 в 3:47 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Реакция игрока

Пять недель назад, перед отправлением «Барсы» в США на предсезонный турнир, Месси через свой инстаграм поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Хотелось скорее начать сезон, к сожалению, на первой тренировке не все сложилось удачно, из-за травмы я пропущу некоторое время. Благодарю всех за сообщения и добрые слова. Хотел отправиться вместе с командой в США, но на этот раз не получится. Но мы скоро увидимся. Обнимаю всех», — написал Месси.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B0x8eXUC0Co/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B0x8eXUC0Co/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Les agradezco a todos sus mensajes y las muestras de cariño, quería estar con el equipo y con la gente que nos sigue en USA. Esta vez no podrá ser, pero nos volveremos a ver pronto. Un abrazo a todos.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/leomessi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Leo Messi</a> (@leomessi) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-08-05T11:19:58+00:00">5 Авг 2019 в 4:19 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Позже в интервью испанскому изданию Sport Лионель подробно рассказал о травме: «Плохо, что так случилось уже на первой тренировке. Хотя, казалось, повреждение простое. Уже через 15 дней я подумал, что все хорошо, но на одной из тренировок опять почувствовал дискомфорт. Пришлось снова лечиться, до сих пор не могу вернуться на поле. Мне сразу сказали, что это непростая травма. Кажется, что все нормально, но это обманчивое ощущение. Я никогда не проходил через подобное, теперь понимаю, как это. Но я спокоен, сыграю, когда действительно буду уверен, что не случится рецидива».

Все травмы Месси в «Барсе»

С момента дебюта за первую команду «Барселоны» 16 октября 2004 года Лионель 12 раз получал повреждения, включая нынешнее.

07.03.2006 Травма двуглавой мышцы бедра — пропустил 17 матчей.

12.11.2006 Перелом пятой плюсневой кости — 18 матчей.

15.12.2007 Травма двуглавой мышцы бедра — 6 матчей.

04.03.2008 Надрыв в проксимальной трети двуглавой мышцы бедра — 8 матчей.

19.09.2010 Растяжение внутренних и наружных боковых связок голеностопного сустава — 2 матча.

02.04.2013 Мышечная травма — 2 матча.

20.09.2013 Небольшое повреждение двуглавой мышцы бедра — 2 матча.

10.11.2013 Травма двуглавой мышцы бедра — 9 матчей.

26.09.2015 Разрыв внутренней коллатеральной связки левого колена — 9 матчей.

21.09.2016 Надрыв приводящей мышцы — 3 матча.

20.10.2018 Перелом руки — 5 матчей.