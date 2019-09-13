Зидан проваливается в «Реале». Кажется, Перес им просто воспользовался
Очень грамотная партия от президента.
Очень грамотная партия от президента.
Возвращение Зидана в «Реал» посреди прошлого сезона подавалось как реинкарнация мессии. Зинедин в странных джинсах и с непробиваемым выражением лица говорил, что не мог отказаться, когда позвонил президент Перес, а сам Флорентино вещал, что в клуб вернулся лучший тренер в мире.
Тогда же стало известно, что Зидан получит неограниченные возможности в плане комплектования состава, тактики и прочих сфер деятельности клуба. В общем, полноценная менеджерская работа. То, на что в «Реале» при Пересе не смели претендовать самые великие коучи в истории.
Поначалу казалось, что план для перестройки отличный. Впереди у Зидана была половина сезона с отсутствием борьбы за трофеи. То есть француз мог выстраивать все, что пожелает, и планировать усиления на лето. Перес поддерживал Зизу во всем, в том числе в марте оба пришли к выводу, что Гарета Бэйла пора продавать и строить игру вокруг новых лиц. Но чем ближе к старту сезона нового, тем яснее становилось понятно — никакой революции в «Реале» не намечается, даже несмотря на массовую закупку на более чем 300 млн евро.
«Реал» не показал серьезного прогресса в оставшихся матчах Ла Лиги сезона 2018/19, получил звонкую затрещину 3:7 от «Атлетико» на товарищеском турнире и столкнулся с эпидемией травм — в лазарет отправились Браим Диас, Ферлан Менди, Марко Асенсио, Лука Йович и Эден Азар. Но самое страшное было не это. По ходу всего трансферного окна все чаще появлялись слухи о разногласиях по трансферной политике между Пересом и Зиданом. Особенно касательно двух лейтмотивов — покупки Погба и продажи Бэйла.
Сразу ряд авторитетных испанских источников сообщал, что Зидан хочет завершить трансферную кампанию приобретением Погба. Притом не хочет видеть в команде никаких предлагаемых Пересом альтернатив — ни Эриксена, ни ван де Бека. Но Флорентино отказывался платить бешеные деньги за не впечатляющего в последнее время француза, чем выбесил Зидана. В итоге на «Бернабеу» никто из них так и не приехал, и Зинедин начинает сезон с устоявшимся годами центром Каземиро — Модрич — Кроос.
Но еще больше резонанса получила история с Бэйлом, который уезжал из расположения команды по причине травмы, Зидан это подтверждал на
Все эти истории не очень вяжутся с обещанием Переса Зидану дать ему полный менеджерский контроль, работать с тренером в тесном контакте и выполнять его пожелания. Известный и близкий к «Реалу» испанский журналист El Pais Диего Торрес выкатил инсайд:
«Несостоявшийся трансфер Погба максимально приблизил Зидана к отставке. Он лично пообещал Полю переход в “Реал”, а после срыва сделки оказался выставлен не в лучшем свете. Эта ситуация только увеличила недоверие между Зиданом и Пересом. Для Зинедина его проект и Погба — практически синонимы. По сути, ничего из того, что ему обещали, не сбылось. Зидан вернулся в “Реал” в качестве щита для Флорентино, но уже выполнил свою политическую и социальную миссию сполна».
Теперь появилась новость, что руководство «Реала» недовольно тем, как Зидан рулит командой. Что позволил уйти воспитанникам Регилону и Льоренте, что отпустил Наваса и Себальоса, что не доверяет Винисиусу и за полгода не придумал ничего нового в тактическом плане.
Тема тактики — вообще тема для отдельного разговора. Если вкратце, то Зидан возвращался в «Реал» с мыслями о революции и поиске нового лидера после Роналду. Но «Реал», как и в последний сезон Криштиану, находится на втором месте в Ла Лиге по числу навесов и играет тем же составом, что и раньше. Вот так всего за несколько месяцев Зидан теряет полную поддержку руководства и индульгенцию на будущее от болельщиков.
А теперь рассмотрим ситуацию с точки зрения Фло Переса, однозначно самого эксцентричного президента
Флорентино надо было
Ну, а Перес сохранит свое место на троне и сохранит корону главного человека в клубе, на власть которого посягать не смеет никто. Даже человек, три раза подряд взявший Лигу чемпионов.