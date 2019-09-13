Зидан проваливается в «Реале». Кажется, Перес им просто воспользовался

Источник: Reuters

Возвращение Зидана в «Реал» посреди прошлого сезона подавалось как реинкарнация мессии. Зинедин в странных джинсах и с непробиваемым выражением лица говорил, что не мог отказаться, когда позвонил президент Перес, а сам Флорентино вещал, что в клуб вернулся лучший тренер в мире.

Тогда же стало известно, что Зидан получит неограниченные возможности в плане комплектования состава, тактики и прочих сфер деятельности клуба. В общем, полноценная менеджерская работа. То, на что в «Реале» при Пересе не смели претендовать самые великие коучи в истории.

Поначалу казалось, что план для перестройки отличный. Впереди у Зидана была половина сезона с отсутствием борьбы за трофеи. То есть француз мог выстраивать все, что пожелает, и планировать усиления на лето. Перес поддерживал Зизу во всем, в том числе в марте оба пришли к выводу, что Гарета Бэйла пора продавать и строить игру вокруг новых лиц. Но чем ближе к старту сезона нового, тем яснее становилось понятно — никакой революции в «Реале» не намечается, даже несмотря на массовую закупку на более чем 300 млн евро.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B1ETIRHoiQK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B1ETIRHoiQK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/realmadrid/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Real Madrid C.F.</a> (@realmadrid) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-08-12T14:24:15+00:00">12 Авг 2019 в 7:24 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Реал» не показал серьезного прогресса в оставшихся матчах Ла Лиги сезона 2018/19, получил звонкую затрещину 3:7 от «Атлетико» на товарищеском турнире и столкнулся с эпидемией травм — в лазарет отправились Браим Диас, Ферлан Менди, Марко Асенсио, Лука Йович и Эден Азар. Но самое страшное было не это. По ходу всего трансферного окна все чаще появлялись слухи о разногласиях по трансферной политике между Пересом и Зиданом. Особенно касательно двух лейтмотивов — покупки Погба и продажи Бэйла.

Сразу ряд авторитетных испанских источников сообщал, что Зидан хочет завершить трансферную кампанию приобретением Погба. Притом не хочет видеть в команде никаких предлагаемых Пересом альтернатив — ни Эриксена, ни ван де Бека. Но Флорентино отказывался платить бешеные деньги за не впечатляющего в последнее время француза, чем выбесил Зидана. В итоге на «Бернабеу» никто из них так и не приехал, и Зинедин начинает сезон с устоявшимся годами центром Каземиро — Модрич — Кроос.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/ByaGta7IKL-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/ByaGta7IKL-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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It’s gold for a reason. It demands glory. Our new home kit by @adidasfootball. ?Link in bio #HalaMadrid | #DareToCreate</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/realmadrid/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Real Madrid C.F.</a> (@realmadrid) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-07T12:04:50+00:00">7 Июн 2019 в 5:04 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но еще больше резонанса получила история с Бэйлом, который уезжал из расположения команды по причине травмы, Зидан это подтверждал на пресс-конференциях, а на следующий день валлиец светился на фотках с клюшкой для гольфа в руках. В один момент Зидан сказал: «Бэйлу лучше уйти прямо завтра, так будет лучше для всех». А теперь представьте, как чувствует себя Зизу, когда после этих слов Бэйл остается в команде. Не секрет, что Гарет — любимчик Переса, который не хочет признавать свою ошибку в выборе преемника для Роналду. Позже Marca писала, что Флорентино даже провел встречу с Бэйлом и заявил, что тот будет ключевым игроком в новом сезоне.

Все эти истории не очень вяжутся с обещанием Переса Зидану дать ему полный менеджерский контроль, работать с тренером в тесном контакте и выполнять его пожелания. Известный и близкий к «Реалу» испанский журналист El Pais Диего Торрес выкатил инсайд:

«Несостоявшийся трансфер Погба максимально приблизил Зидана к отставке. Он лично пообещал Полю переход в “Реал”, а после срыва сделки оказался выставлен не в лучшем свете. Эта ситуация только увеличила недоверие между Зиданом и Пересом. Для Зинедина его проект и Погба — практически синонимы. По сути, ничего из того, что ему обещали, не сбылось. Зидан вернулся в “Реал” в качестве щита для Флорентино, но уже выполнил свою политическую и социальную миссию сполна».

Теперь появилась новость, что руководство «Реала» недовольно тем, как Зидан рулит командой. Что позволил уйти воспитанникам Регилону и Льоренте, что отпустил Наваса и Себальоса, что не доверяет Винисиусу и за полгода не придумал ничего нового в тактическом плане.

Тема тактики — вообще тема для отдельного разговора. Если вкратце, то Зидан возвращался в «Реал» с мыслями о революции и поиске нового лидера после Роналду. Но «Реал», как и в последний сезон Криштиану, находится на втором месте в Ла Лиге по числу навесов и играет тем же составом, что и раньше. Вот так всего за несколько месяцев Зидан теряет полную поддержку руководства и индульгенцию на будущее от болельщиков.

А теперь рассмотрим ситуацию с точки зрения Фло Переса, однозначно самого эксцентричного президента топ-клуба в современном футболе. Этот сеньор привык решать все самостоятельно и знает, что такое политические игры. После ухода Роналду с Зиданом и провала Лопетеги с Солари, президент оказался под жесточайшим давлением общественности. Всплывали истории, как болельщикам «Реала» запрещали проносить на «Бернабеу» адресованные Пересу плакаты.

Флорентино надо было что-то решать, и он разыграл роскошную комбинацию в поддавки. Вернул Зидана, на которого на словах переложил всю ответственность за будущие результаты, пообещав беспрецедентные для «Реала» полномочия. Вложился в новых игроков по указке тренера, но кроме Азара не привез в Мадрид больше ни одной суперзвезды, после чего начал давление на тренера через прессу. Уже сейчас Зидан не воспринимается очень многими болельщиками как спаситель, число претензий к нему растет с каждым месяцем и не стоит исключать, что уже до нового года Зинедин отправится в отставку.