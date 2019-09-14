«Лион» в компенсированное время упустил победу над «Амьеном» перед матчем ЛЧ с «Зенитом»
ТАСС, 13 сентября. «Лион» сыграл вничью с «Амьеном» со счетом 2:2 в гостевом матче пятого тура чемпионата Франции по футболу.
ТАСС, 13 сентября. «Лион» сыграл вничью с «Амьеном» со счетом 2:2 в гостевом матче пятого тура чемпионата Франции по футболу.
В составе «Лиона» дублем отметился Мусса Дембеле (9-я, 34-я минуты), у «Амьена» отличились Кристоф Жайе (7) и Матье Бодмер (90+2).
В турнирной таблице «Лион» занимает шестое место, набрав 8 очков, «Амьен» с 4 очками идет 16-м.
«Лион» в следующем туре 22 сентября примет ПСЖ, а 17 сентября на своем поле проведет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против
Ранее в пятницу в другом матче пятого тура чемпионата Франции «Лилль» на своем поле переиграл «Анже» со счетом 2:1.
|Лука Элснер
|Силвинью
|Кристоф Жалле
|7′
|Мусса Дембеле
|9′
|Матье Бодмер
|90+2′
|Мусса Дембеле
|34′
|1
|Режис Гюртнер
|1
|Антони Лопеш
|13
|Кристоф Жалле
|3
|Йоахим Андерсен
|14
|Хайтам Алеесами
88′
|14
|Лео Дюбуа
|25
|Жордан Лефор
|23
|Кенни Тете
|27
|Орельен Шеджу
|8
|Уссем Ауар
|5
|Эдди Гнаоре
|29
|Люка Тузар
90+3′
|9
|Серу Гирасси
|9
|Мусса Дембеле
|10
|Гаэль Какюта
|10
|Бертран Траоре
|17
|Алексис Блен
75′
|6
|Антониу Марселу
82′
|6
|Тома Монкондюи
85′
|26
|Умар Соле
|15
|Мусса Конате
23′
|17
|Джефф Рейне-Аделаида
74′79′
|11
|Хуан Ферней Отеро
|22
|Жан Лукас
|28
|Фуссени Диабате
3′87′
|7
|Мартен Террье
85′
|24
|Матье Бодмер
|27
|Максвел Гнали Корне
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|12
|2
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|1
|12
|Фолы
|14
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Бенуа Бастьен(Франция)