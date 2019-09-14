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00:07 (мск), источник: ТАСС

«Лион» в компенсированное время упустил победу над «Амьеном» перед матчем ЛЧ с «Зенитом»

ТАСС, 13 сентября. «Лион» сыграл вничью с «Амьеном» со счетом 2:2 в гостевом матче пятого тура чемпионата Франции по футболу.

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В составе «Лиона» дублем отметился Мусса Дембеле (9-я, 34-я минуты), у «Амьена» отличились Кристоф Жайе (7) и Матье Бодмер (90+2).

В турнирной таблице «Лион» занимает шестое место, набрав 8 очков, «Амьен» с 4 очками идет 16-м.

«Лион» в следующем туре 22 сентября примет ПСЖ, а 17 сентября на своем поле проведет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против санкт-петербургского «Зенита».

Ранее в пятницу в другом матче пятого тура чемпионата Франции «Лилль» на своем поле переиграл «Анже» со счетом 2:1.

Амьен
2:2
Первый тайм: 1:2
Лион
Футбол, Франция, Тур 513.09.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Stade de la Licorne
Главные тренеры
Лука ЭлснерСилвинью
Голы
Кристоф Жалле7′
Мусса Дембеле9′
Матье Бодмер90+2′
Мусса Дембеле34′
Составы команд
1Режис Гюртнер
1Антони Лопеш
13Кристоф Жалле
3Йоахим Андерсен
14Хайтам Алеесами
88′
14Лео Дюбуа
25Жордан Лефор
23Кенни Тете
27Орельен Шеджу
8Уссем Ауар
5Эдди Гнаоре
29Люка Тузар
90+3′
9Серу Гирасси
9Мусса Дембеле
10Гаэль Какюта
10Бертран Траоре
17Алексис Блен
75′
6Антониу Марселу
82′
6Тома Монкондюи
85′
26Умар Соле
15Мусса Конате
23′
17Джефф Рейне-Аделаида
74′79′
11Хуан Ферней Отеро
22Жан Лукас
28Фуссени Диабате
3′87′
7Мартен Террье
85′
24Матье Бодмер
27Максвел Гнали Корне
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)12
2Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
4Угловые1
12Фолы14
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяБенуа Бастьен(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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