Гончарук предложил инвесторам из Катара покупать футбольные клубы Украины

«Вчера, когда мы встречались с крупными инвесторами из Катара, я сказал им, что в Украине есть прекрасные футбольные клубы, которые можно купить», — сказал Гончарук на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

Ярким примером катарских инвестиций в футбол можно назвать французский «Пари Сен-Жермен». В мае 2011 года фонд Qatar Sports Investments выкупил 70% акций «ПСЖ», а через год стал единоличным владельцем клуба. В 2017 году парижский клуб заплатил около 230 миллионов евро за бразильского форварда Неймара, который после этого получил статус самого дорогого футболиста в мире.