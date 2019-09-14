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12:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гончарук предложил инвесторам из Катара покупать футбольные клубы Украины

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что предложил инвесторам из Катара обратить внимание на украинские футбольные клубы.

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Источник: AP 2019

«Вчера, когда мы встречались с крупными инвесторами из Катара, я сказал им, что в Украине есть прекрасные футбольные клубы, которые можно купить», — сказал Гончарук на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

Ярким примером катарских инвестиций в футбол можно назвать французский «Пари Сен-Жермен». В мае 2011 года фонд Qatar Sports Investments выкупил 70% акций «ПСЖ», а через год стал единоличным владельцем клуба. В 2017 году парижский клуб заплатил около 230 миллионов евро за бразильского форварда Неймара, который после этого получил статус самого дорогого футболиста в мире.

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