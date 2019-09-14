Неймар разозлил фанатов ПСЖ

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«Путь к искуплению будет долгим», — сказано в тексте. Неймара обвинили в неуважении к ПСЖ. В заявлении также сказано, что у 27-летнего бразильца не осталось права на ошибку.

14 сентября ПСЖ проведет матч против «Страсбурга» в рамках чемпионата Франции. Неймар имеет шанс выйти в составе парижан. В таком случае это будет его первое появление на поле в форме ПСЖ с мая.

Неймар имел шансы покинуть клуб в минувшее трансферное окно. Основным претендентом на игрока являлась каталонская «Барселона». Также интерес к форварду проявлял и мадридский «Реал». Руководство сливочных было готово предложить футболисту пятилетний контракт с окладом в 40 миллионов евро в год.