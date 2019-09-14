Игрок «Тоттенхэма» Эриксен отказался продлевать контракт с клубом
Полузащитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен отказался продлевать контракт с клубом, сообщает Marca.
Полузащитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен отказался продлевать контракт с клубом, сообщает Marca.
По информации издания, футболист хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале». Датчанин надеется, что после завершения сезона он сможет перейти в испанский клуб на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне Английской