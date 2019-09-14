«Милан» и «Интер» отказались от покупки «Сан-Сиро» за €70 млн

По информации издания, мэр Милана Джузеппе Сала предлагал клубам купить стадион за €70 млн. Однако представители команд выразили незаинтересованность в приобретении арены.

«Милан» и «Интер» намерены построить новый стадион неподалеку от «Сан-Сиро». Отмечается, что команды отказываются от реконструкции сооружения из-за невозможность проводить на нем ремонтные работы, если обе команды будут выступать в чемпионате Италии и в еврокубках в течение сезона.