Бывший футболист «Ливерпуля» рассказал о неизлечимой болезни сына

«Фактически мой сын — слепой. У него диагностировали болезнь Штаргардта: это дегенерация сетчатки», — рассказал Оуэн и признался, что долгое время не хотел, чтобы эта информация стала публичной. Он также отметил, что по этой причине сын не сможет последовать его примеру и стать футболистом. «Он не видит мяча дальше пяти метров», — добавил Оуэн.