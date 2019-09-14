«Реал» победил «Леванте» в дебютном матче Азара

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В составе «Реала» дубль на свой счет записал Карим Бензема (25-я и 31-я минуты), еще один гол забил Каземиро (40). У «Леванте» отличились Борха Майораль (49), права на которого принадлежат «Реалу», и Гонсало Мелеро (75).

На 60-й минуте встречи вместо Каземиро на поле вышел бельгийский полузащитник Эден Азар, перешедший в «Реал» из английского «Челси» летом за €100 млн, бельгиец провел свой дебютный матч за команду из Мадрида. На 66-й минуте после просмотра видеоповтороа главный арбитр отменил гол бразильского полузащитника «Реала» Винисиуса Жуниора, зафиксировав офсайд.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 8 очков после четырех матчей. «Леванте» идет пятым, имея в активе 6 очков. Лидирует «Атлетико», набравший 9 очков после трех встреч.