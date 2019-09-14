«Реал» победил «Леванте» в дебютном матче Азара
ТАСС, 14 сентября. Футболисты мадридского «Реала» обыграли «Леванте» со счетом 3:2 в матче четвертого тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
ТАСС, 14 сентября. Футболисты мадридского «Реала» обыграли «Леванте» со счетом 3:2 в матче четвертого тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
В составе «Реала» дубль на свой счет записал Карим Бензема (25-я и 31-я минуты), еще один гол забил Каземиро (40). У «Леванте» отличились Борха Майораль (49), права на которого принадлежат «Реалу», и Гонсало Мелеро (75).
На 60-й минуте встречи вместо Каземиро на поле вышел бельгийский полузащитник Эден Азар, перешедший в «Реал» из английского «Челси» летом за €100 млн, бельгиец провел свой дебютный матч за команду из Мадрида. На 66-й минуте после просмотра видеоповтороа главный арбитр отменил гол бразильского полузащитника «Реала» Винисиуса Жуниора, зафиксировав офсайд.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 8 очков после четырех матчей. «Леванте» идет пятым, имея в активе 6 очков. Лидирует «Атлетико», набравший 9 очков после трех встреч.
В следующем матче чемпионата Испании 22 сентября подопечные Зинедина Зидана на выезде сыграют с «Севильей», а 18 сентября проведут встречу против французского ПСЖ в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов. «Леванте» 21 сентября дома сыграет с «Эйбаром».
|Зинедин Зидан
|Пако Лопес
|Карим Бензема(Даниэль Карвахаль)
|25′
|Борха Майораль(Карлос Клерк)
|49′
|Карим Бензема(Хамес Родригес)
|31′
|Гонсало Мелеро(Хосе Кампанья)
|75′
|Каземиру(Винисиус Жуниор)
|40′
|13
|Тибо Куртуа
|13
|Айтор Фернандес
|2
|Даниэль Карвахаль
|20
|Хорхе Мирамон
|12
|Марселу
|5
|Карлос Клерк
90′
|5
|Рафаэль Варан
|14
|Рубен Везу
80′
|17
|Лукас Васкес
40′
|15
|Серхио Постиго
|25
|Винисиус Жуниор
|11
|Хосе Луис Моралес
|8
|Тони Кроос
|24
|Хосе Кампанья
|16
|Хамес Родригес
|21
|Борха Майораль
|4
|Серхио Рамос
60′
|6
|Оскар Дуарте
68′
|3
|Эдер Милитау
|22
|Гонсало Мелеро
|9
|Карим Бензема
83′
|16
|Рубен Рочина
68′
|18
|Лука Йович
|9
|Марти Сальвадор Рохер
|14
|Каземиру
28′60′
|17
|Никола Вукчевич
56′
|7
|Эден Азар
|10
|Энис Барди
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|25
|Удары (всего)
|8
|11
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|10
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа(Испания)