«Ливерпуль» одержал волевую победу и упрочил лидерство в АПЛ
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Ньюкасл» в матче пятого тура Английской
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Ньюкасл» в матче пятого тура Английской
Встреча прошла в субботу, 14 сентября, на стадионе Энфилд и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
На седьмой минуте игры счет открыл защитник гостей Йетро Виллемс. Отыграться «Ливерпулю» удалось через 21 минуту усилиями Садио Мане. В концовке первого тайма сенегальский форвард оформил дубль и вывел свою команду вперед.
Во втором тайме окончательный счет установил нападающий хозяев Мохамед Салах, забивший на 72-й минуте.
После пяти туров «Ливерпуль» имеет в активе 15 очков и продолжает лидировать в первенстве Англии. «Ньюкасл» набрал четыре балла, «сороки» расположились на 15-й строчке в чемпионате.
В следующем туре красные 22 сентября на выезде сыграют с «Челси». «Ньюкасл» днем ранее примет «Брайтон».
|Юрген Клопп
|Стив Брюс
|Садио Мане(Эндрю Робертсон)
|28′
|Йетро Виллемс(Кристиан Атсу)
|7′
|Садио Мане
|40′
|Мохамед Салах(Роберту Фирмину)
|72′
|13
|Сан Мигель дель Кастильо Адриан
|1
|Мартин Дубравка
|66
|Трент Александр-Арнолд
|15
|Йетро Виллемс
|26
|Эндрю Робертсон
|3
|Пол Дамметт
|4
|Виргил ван Дейк
|6
|Джамал Ласкеллес
|32
|Жоэль Матип
|30
|Кристиан Атсу
|3
|Фабинью
|8
|Джонджо Шелви
|10
|Садио Мане
|14
|Исаак Хэйден
|11
|Мохамед Салах
|9
|Жоэлинтон
|15
|Алекс Окслейд-Чемберлен
75′
|17
|Эмиль Крафт
67′
|7
|Джеймс Милнер
|19
|Хавьер Манкильо
|5
|Джорджиньо Вайналдум
84′
|5
|Фабиан Шер
80′
|23
|Джердан Шачири
|18
|Федерико Фернандес
|27
|Дивок Ориги
37′
|24
|Мигель Альмирон
67′
|9
|Роберту Фирмину
|13
|Йосинори Муто
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|21
|Удары (всего)
|8
|8
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|1
|5
|Фолы
|4
|2
|Офсайды
|8
|Главный судья
|Андре Марринер(Англия)