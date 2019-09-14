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16:37 (мск), источник: Lenta.Ru

«Ливерпуль» одержал волевую победу и упрочил лидерство в АПЛ

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Ньюкасл» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2019

Встреча прошла в субботу, 14 сентября, на стадионе Энфилд и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

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На седьмой минуте игры счет открыл защитник гостей Йетро Виллемс. Отыграться «Ливерпулю» удалось через 21 минуту усилиями Садио Мане. В концовке первого тайма сенегальский форвард оформил дубль и вывел свою команду вперед.

Во втором тайме окончательный счет установил нападающий хозяев Мохамед Салах, забивший на 72-й минуте.

После пяти туров «Ливерпуль» имеет в активе 15 очков и продолжает лидировать в первенстве Англии. «Ньюкасл» набрал четыре балла, «сороки» расположились на 15-й строчке в чемпионате.

В следующем туре красные 22 сентября на выезде сыграют с «Челси». «Ньюкасл» днем ранее примет «Брайтон».

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Ливерпуль
3:1
Первый тайм: 2:1
Ньюкасл Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 514.09.2019, 14:30 (МСК UTC+3)Anfield
Главные тренеры
Юрген КлоппСтив Брюс
Голы
Садио Мане(Эндрю Робертсон)28′
Йетро Виллемс(Кристиан Атсу)7′
Садио Мане40′
Мохамед Салах(Роберту Фирмину)72′
Составы команд
13Сан Мигель дель Кастильо Адриан
1Мартин Дубравка
66Трент Александр-Арнолд
15Йетро Виллемс
26Эндрю Робертсон
3Пол Дамметт
4Виргил ван Дейк
6Джамал Ласкеллес
32Жоэль Матип
30Кристиан Атсу
3Фабинью
8Джонджо Шелви
10Садио Мане
14Исаак Хэйден
11Мохамед Салах
9Жоэлинтон
15Алекс Окслейд-Чемберлен
75′
17Эмиль Крафт
67′
7Джеймс Милнер
19Хавьер Манкильо
5Джорджиньо Вайналдум
84′
5Фабиан Шер
80′
23Джердан Шачири
18Федерико Фернандес
27Дивок Ориги
37′
24Мигель Альмирон
67′
9Роберту Фирмину
13Йосинори Муто
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
21Удары (всего)8
8Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
10Угловые1
5Фолы4
2Офсайды8
Судейская бригада
Главный судьяАндре Марринер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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