«Ливерпуль» одержал волевую победу и упрочил лидерство в АПЛ

Источник: AP 2019

Встреча прошла в субботу, 14 сентября, на стадионе Энфилд и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

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На седьмой минуте игры счет открыл защитник гостей Йетро Виллемс. Отыграться «Ливерпулю» удалось через 21 минуту усилиями Садио Мане. В концовке первого тайма сенегальский форвард оформил дубль и вывел свою команду вперед.

Во втором тайме окончательный счет установил нападающий хозяев Мохамед Салах, забивший на 72-й минуте.

После пяти туров «Ливерпуль» имеет в активе 15 очков и продолжает лидировать в первенстве Англии. «Ньюкасл» набрал четыре балла, «сороки» расположились на 15-й строчке в чемпионате.