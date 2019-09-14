Вратарь «Реала» Куртуа остался недоволен игрой Азара
Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа подвел итоги матча 4-го тура чемпионата Испании против «Леванте» и оценил игру полузащитника команды Эдена Азара. Об этом сообщает Marca.
Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа подвел итоги матча 4-го тура чемпионата Испании против «Леванте» и оценил игру полузащитника команды Эдена Азара. Об этом сообщает Marca.
«Реал» одержал победу в матче четвертого тура чемпионата Испании над «Леванте» со счетом 3:2.
Голкипер заявил, что потери его партнера по сборной Эдена Азара очень раздражали.
«Азар благодаря своим действиям чуть не забил гол. Он очень быстр с мячом — это то, на что он способен. Но я немного разозлился на Эдена, когда он дважды потерял мяч», — сказал Куртуа.
Ранее сообщалось, что дубль Карима Бензема помог «Реалу» победить «Леванте».
|Зинедин Зидан
|Пако Лопес
|Карим Бензема(Даниэль Карвахаль)
|25′
|Борха Майораль(Карлос Клерк)
|49′
|Карим Бензема(Хамес Родригес)
|31′
|Гонсало Мелеро(Хосе Кампанья)
|75′
|Каземиру(Винисиус Жуниор)
|40′
|13
|Тибо Куртуа
|13
|Айтор Фернандес
|2
|Даниэль Карвахаль
|20
|Хорхе Мирамон
|12
|Марселу
|5
|Карлос Клерк
90′
|5
|Рафаэль Варан
|14
|Рубен Везу
80′
|17
|Лукас Васкес
40′
|15
|Серхио Постиго
|25
|Винисиус Жуниор
|11
|Хосе Луис Моралес
|8
|Тони Кроос
|24
|Хосе Кампанья
|16
|Хамес Родригес
|21
|Борха Майораль
|4
|Серхио Рамос
60′
|6
|Оскар Дуарте
68′
|3
|Эдер Милитау
|22
|Гонсало Мелеро
|9
|Карим Бензема
83′
|16
|Рубен Рочина
68′
|18
|Лука Йович
|9
|Марти Сальвадор Рохер
|14
|Каземиру
28′60′
|17
|Никола Вукчевич
56′
|7
|Эден Азар
|10
|Энис Барди
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|25
|Удары (всего)
|8
|11
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|10
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа(Испания)