Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Сампдория
Футбол. Зарубежный
18:30
ПСЖ
Страсбур
Футбол. Зарубежный
19:30
Норвич
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
19:30
РБ Лейпциг
Бавария
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал Сосьедад
Атлетико
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Ницца
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Ним
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Метц
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Урал
12
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Валенсия
Футбол. Зарубежный
14:30
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
31
Футбол. Зарубежный
14:00
Реал
Леванте
32
Все события
Фоторепортажи
10Сверхволевая победа киевского «Динамо» над «Спартаком». Ей 25 лет
16Победительница Серены: Бьянка Андрееску за пределами корта
18:18 (мск), источник: Газета.Ру

Вратарь «Реала» Куртуа остался недоволен игрой Азара

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа подвел итоги матча 4-го тура чемпионата Испании против «Леванте» и оценил игру полузащитника команды Эдена Азара. Об этом сообщает Marca.

Наверх
Источник: AFP 2019

«Реал» одержал победу в матче четвертого тура чемпионата Испании над «Леванте» со счетом 3:2.

Голкипер заявил, что потери его партнера по сборной Эдена Азара очень раздражали.

«Азар благодаря своим действиям чуть не забил гол. Он очень быстр с мячом — это то, на что он способен. Но я немного разозлился на Эдена, когда он дважды потерял мяч», — сказал Куртуа.

Ранее сообщалось, что дубль Карима Бензема помог «Реалу» победить «Леванте».

Реал
3:2
Первый тайм: 3:0
Леванте
Футбол, Испания, Тур 414.09.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Зинедин ЗиданПако Лопес
Голы
Карим Бензема(Даниэль Карвахаль)25′
Борха Майораль(Карлос Клерк)49′
Карим Бензема(Хамес Родригес)31′
Гонсало Мелеро(Хосе Кампанья)75′
Каземиру(Винисиус Жуниор)40′
Составы команд
13Тибо Куртуа
13Айтор Фернандес
2Даниэль Карвахаль
20Хорхе Мирамон
12Марселу
5Карлос Клерк
90′
5Рафаэль Варан
14Рубен Везу
80′
17Лукас Васкес
40′
15Серхио Постиго
25Винисиус Жуниор
11Хосе Луис Моралес
8Тони Кроос
24Хосе Кампанья
16Хамес Родригес
21Борха Майораль
4Серхио Рамос
60′
6Оскар Дуарте
68′
3Эдер Милитау
22Гонсало Мелеро
9Карим Бензема
83′
16Рубен Рочина
68′
18Лука Йович
9Марти Сальвадор Рохер
14Каземиру
28′60′
17Никола Вукчевич
56′
7Эден Азар
10Энис Барди
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
25Удары (всего)8
11Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
9Угловые6
13Фолы10
4Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяРикардо Де Бургос Бенгоэчеа(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Освобожденный украинец объяснил, почему не пожал руку Зеленскому
Двухлетняя девочка задушила мать
Жуткий страх россиянок: кому Медведева вновь проиграла
«Ливерпуль» одержал волевую победу и упрочил лидерство в АПЛ
Россиянка вышла в финал юниорского Гран-при по фигурному катанию
НХЛ простила Кузнецова. Наказание в три матча — формальность
«Реал» победил «Леванте» в дебютном матче Азара
«Сочи» принимает «Локомотив» в РПЛ (трансляция)
Российский футбол пристыдили за отсутствие женщин-арбитров
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь