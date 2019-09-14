«Ювентус» впервые потерял очки в нынешнем сезоне, сыграв вничью с «Фиорентиной»
В матче 3-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» принимала туринский «Ювентус».
В матче 3-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» принимала туринский «Ювентус».
Встреча прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» и завершилась со счётом 0:0.
«Ювентус» впервые в нынешнем сезоне потерял очки в чемпионате Италии. Ранее команда из Турина победила в выездном матче с «Пармой» (1:0) и домашней встрече с «Наполи» (4:3). «Фиорентина» в первых двух турах Серии А дома проиграла «Наполи» (3:4) и потерпела поражение в гостевом матче с «Дженоа» (1:2).
«Ювентус», набрав 7 очков, возглавляет турнирную таблицу итальянского первенства, «Фиорентина» (1) занимает 16-е место.
В 4-м туре Серии А «Ювентус» 21 сентября в Турине примет «Верону», а «Фиорентина» на следующий день в Парме встретится с «Аталантой».
|Винченцо Монтелла
|Маурицио Сарри
|69
|Бартломей Дронговски
|1
|Войчех Щенсны
|4
|Никола Миленкович
|4
|Маттейс де Лигт
46′
|21
|Поль Лирола
|12
|Алекс Сандру
|22
|Мартин Касерес
10′
|19
|Леонардо Бонуччи
|29
|Далберт
|6
|Сами Хедира
|5
|Милан Бадель
|14
|Блез Матюиди
|78
|Эрик Пульгар
|7
|Криштиану Роналду
|25
|Федерико Кьеза
36′
|21
|Гонсало Игуаин
|20
|Херман Пеццела
83′
|13
|Данилу
62′
|17
|Федерико Чеккерини
|16
|Хуан Куадрадо
|7
|Франк Рибери
69′
|5
|Миралем Пьянич
14′44′
|10
|Кевин-Принс Боатенг
|30
|Родриго Бентанкур
82′
|8
|Гаэтано Кастровилли
77′89′
|11
|Дуглас Коста
8′
|27
|Шимон Журковски
|33
|Федерико Бернардески
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|0
|12
|Фолы
|19
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Массимилиано Иррати(Италия)