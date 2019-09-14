«Ювентус» впервые потерял очки в нынешнем сезоне, сыграв вничью с «Фиорентиной»

Встреча прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» и завершилась со счётом 0:0.

«Ювентус» впервые в нынешнем сезоне потерял очки в чемпионате Италии. Ранее команда из Турина победила в выездном матче с «Пармой» (1:0) и домашней встрече с «Наполи» (4:3). «Фиорентина» в первых двух турах Серии А дома проиграла «Наполи» (3:4) и потерпела поражение в гостевом матче с «Дженоа» (1:2).