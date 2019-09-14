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19:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» впервые потерял очки в нынешнем сезоне, сыграв вничью с «Фиорентиной»

В матче 3-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» принимала туринский «Ювентус».

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Источник: AFP 2019

Встреча прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» и завершилась со счётом 0:0.

«Ювентус» впервые в нынешнем сезоне потерял очки в чемпионате Италии. Ранее команда из Турина победила в выездном матче с «Пармой» (1:0) и домашней встрече с «Наполи» (4:3). «Фиорентина» в первых двух турах Серии А дома проиграла «Наполи» (3:4) и потерпела поражение в гостевом матче с «Дженоа» (1:2).

«Ювентус», набрав 7 очков, возглавляет турнирную таблицу итальянского первенства, «Фиорентина» (1) занимает 16-е место.

В 4-м туре Серии А «Ювентус» 21 сентября в Турине примет «Верону», а «Фиорентина» на следующий день в Парме встретится с «Аталантой».

Фиорентина
0:0
Первый тайм: 0:0
Ювентус
Футбол, Италия, Тур 314.09.2019, 16:00 (МСК UTC+3)Artemio Franchi
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8′
27Шимон Журковски
33Федерико Бернардески
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)8
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
10Угловые0
12Фолы19
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяМассимилиано Иррати(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
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