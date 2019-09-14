Дортмундская «Боруссия» разгромила «Байер» в матче чемпионата Германии
В матче 4-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Байер» из Леверкузена.
В матче 4-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Байер» из Леверкузена.
Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал нападающий «Боруссии» Пако Алькасер, отправивший мяч в ворота соперника на 28-й минуте. В начале второго тайма преимущество «шмелей» увеличил форвард Марко Ройс. На 83-й минуте защитник Рафаэл Геррейру довёл счёт до разгромного. В конце встречи Ройс оформил дубль.
Результаты других матчей 4-го тура чемпионата Германии:
«Майнц» — «Герта» (Берлин) — 2:1.
«Аугсбург» — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) — 2:1.
«Кёльн» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — 0:1.
«Унион» (Берлин) — «Вердер» (Бремен) — 1:2.
|Люсьен Фавр
|Петер Бос
|Пако Алькасер(Ашраф Хакими)
|28′
|Марко Ройс(Джейдон Санчо)
|50′
|Рафаэл Геррейру
|83′
|Марко Ройс(Якоб Брун Ларсен)
|90′
|1
|Роман Бюрки
|1
|Лукас Храдецки
|5
|Ашраф Хакими
|4
|Джонатан Та
|15
|Матс Хуммельс
|5
|Свен Бендер
|16
|Мануэль Аканджи
|18
|Насименту Боргес Венделл
52′
|6
|Томас Дилэйни
|8
|Ларс Бендер
|7
|Джейдон Санчо
|15
|Юлиан Баумгартлингер
|11
|Марко Ройс
|29
|Кай Хаверц
85′
|13
|Рафаэл Геррейру
|31
|Кевин Фолланд
|19
|Юлиан Брандт
61′
|11
|Надим Амири
35′45′
|23
|Торган Азар
|9
|Леон Бэйли
|28
|Аксель Витсель
78′
|20
|Чарльз Арангис
78′
|33
|Юлиан Вайгль
|13
|Лукас Аларио
|9
|Пако Алькасер
79′
|38
|Карим Беллараби
73′
|34
|Якоб Брун Ларсен
|19
|Мусса Диаби
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|12
|7
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Даниэль Зиберт(Германия)