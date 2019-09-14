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19:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Байер» в матче чемпионата Германии

В матче 4-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Байер» из Леверкузена.

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Источник: AFP 2019

Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Боруссии» Пако Алькасер, отправивший мяч в ворота соперника на 28-й минуте. В начале второго тайма преимущество «шмелей» увеличил форвард Марко Ройс. На 83-й минуте защитник Рафаэл Геррейру довёл счёт до разгромного. В конце встречи Ройс оформил дубль.

Во время загрузки произошла ошибка.

Результаты других матчей 4-го тура чемпионата Германии:

«Майнц» — «Герта» (Берлин) — 2:1.

«Аугсбург» — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) — 2:1.

«Кёльн» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — 0:1.

«Унион» (Берлин) — «Вердер» (Бремен) — 1:2.

Боруссия Д
4:0
Первый тайм: 1:0
Байер
Футбол, Германия, Тур 414.09.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Signal Iduna Park
Главные тренеры
Люсьен ФаврПетер Бос
Голы
Пако Алькасер(Ашраф Хакими)28′
Марко Ройс(Джейдон Санчо)50′
Рафаэл Геррейру83′
Марко Ройс(Якоб Брун Ларсен)90′
Составы команд
1Роман Бюрки
1Лукас Храдецки
5Ашраф Хакими
4Джонатан Та
15Матс Хуммельс
5Свен Бендер
16Мануэль Аканджи
18Насименту Боргес Венделл
52′
6Томас Дилэйни
8Ларс Бендер
7Джейдон Санчо
15Юлиан Баумгартлингер
11Марко Ройс
29Кай Хаверц
85′
13Рафаэл Геррейру
31Кевин Фолланд
19Юлиан Брандт
61′
11Надим Амири
35′45′
23Торган Азар
9Леон Бэйли
28Аксель Витсель
78′
20Чарльз Арангис
78′
33Юлиан Вайгль
13Лукас Аларио
9Пако Алькасер
79′
38Карим Беллараби
73′
34Якоб Брун Ларсен
19Мусса Диаби
Статистика
0Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)12
7Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
3Угловые3
9Фолы13
3Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяДаниэль Зиберт(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Боруссия Д
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