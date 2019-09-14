«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер Сити» в матче АПЛ
В матче 5-го тура английской
В матче 5-го тура английской
Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного гола стал нападающий «красных дьяволов» Маркус Рашфорд, реализовавший пенальти на 8-й минуте.
Для «Юнайтед» эта победа стала первой в последних четырёх встречах чемпионата Англии. В предыдущих трёх турах команда
Результаты других матчей 5-го тура
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Бёрнли» — 1:1.
«Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон» — 0:1.
|Уле Гуннар Сульшер
|Брендан Роджерс
|Маркус Рэшфорд
|8′
|1
|Давид де Хеа
|1
|Каспер Шмайхель
|2
|Виктор Линделеф
|3
|Бен Чилвелл
90+5′
|5
|Харри Магуайр
|4
|Чаглар Сеюнджю
|18
|Эшли Янг
|6
|Джонатан Эванс
|29
|Аарон Ван-Биссака
|21
|Рикарду Перейра
|15
|Андреас Перейра
|8
|Юри Тилеманс
|39
|Скотт Мактоминэй
|10
|Джеймс Мэддисон
75′
|10
|Маркус Рэшфорд
|25
|Уилфред Ндиди
|8
|Хуан Мануэль Мата
70′
|9
|Джейми Варди
|44
|Тахит Чонг
|20
|Хамза Чудхури
57′
|31
|Неманья Матич
67′
|17
|Айосе Перес
|17
|Фред
|7
|Демарэй Грэй
68′
|21
|Дэниэл Джеймс
84′90′
|15
|Харви Барнс
|38
|Аксель Туанзебе
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|9
|14
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Мартин Аткинсон(Англия)