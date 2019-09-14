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20:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер Сити» в матче АПЛ

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Лестер Сити».

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Источник: AFP 2019

Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий «красных дьяволов» Маркус Рашфорд, реализовавший пенальти на 8-й минуте.

Для «Юнайтед» эта победа стала первой в последних четырёх встречах чемпионата Англии. В предыдущих трёх турах команда Уле-Гуннара Сульшера дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение. «Лестер» впервые проиграл в нынешнем сезоне.

Результаты других матчей 5-го тура Премьер-лиги

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Бёрнли» — 1:1.

«Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон» — 0:1.

Манчестер Юнайтед
1:0
Первый тайм: 1:0
Лестер
Футбол, Англия, Тур 514.09.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Old Trafford
Главные тренеры
Уле Гуннар СульшерБрендан Роджерс
Голы
Маркус Рэшфорд8′
Составы команд
1Давид де Хеа
1Каспер Шмайхель
2Виктор Линделеф
3Бен Чилвелл
90+5′
5Харри Магуайр
4Чаглар Сеюнджю
18Эшли Янг
6Джонатан Эванс
29Аарон Ван-Биссака
21Рикарду Перейра
15Андреас Перейра
8Юри Тилеманс
39Скотт Мактоминэй
10Джеймс Мэддисон
75′
10Маркус Рэшфорд
25Уилфред Ндиди
8Хуан Мануэль Мата
70′
9Джейми Варди
44Тахит Чонг
20Хамза Чудхури
57′
31Неманья Матич
67′
17Айосе Перес
17Фред
7Демарэй Грэй
68′
21Дэниэл Джеймс
84′90′
15Харви Барнс
38Аксель Туанзебе
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)9
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
3Угловые9
14Фолы14
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяМартин Аткинсон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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