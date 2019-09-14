«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер Сити» в матче АПЛ

Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий «красных дьяволов» Маркус Рашфорд, реализовавший пенальти на 8-й минуте.