«Аякс» разгромил «Херенвен» и вышел на 1-е место в Эредивизии
В матче 6-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» разгромил «Херенвен» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена».
В матче 6-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» разгромил «Херенвен» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена».
Счёт был открыт на 14-й минуте. Автором гола стал Душан Тадич, которому ассистировал
«Аякс», набрав 13 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Эредивизии.
Также завершился ещё один матч 6-го тура. «АЗ Алкмар» на своём поле разгромил «Спарту» со счётом 5:1.