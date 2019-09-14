Неймар забил в падении через себя победный гол. Это его ответ фанатам «ПСЖ»
Бразилец провёл первый матч в чемпионате и сразу отличился.
Бразилец провёл первый матч в чемпионате и сразу отличился.
Накануне фанаты «Пари Сен-Жермен» выступили с заявлением относительно ситуации с Неймаром, который минувшим летом выразил желание сменить команду.
«Путь искупления вины будет долгим. Ты больше не имеешь права на ошибку. Ты неоднократно неуважительно относился к нашему клубу, иногда даже унижал его».
В матче 5-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» принимал «Страсбург». Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного гола стал нападающий парижан Неймар, отправивший мяч в ворота соперника на 92-й минуте. Результативную передачу в актив записал защитник Абду Диалло. Спустя три минуты Неймару снова удалось отличиться, но гол отменили
Любопытно, что это был первый матч Неймара в нынешнем чемпионате. Предполагалось, что он вернётся в «Барселону», но трансфер сорвался.
Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар рассказал, почему так случилось.
«Знаю, что “Барселона” и её президент пытались подписать Неймара. В конечном итоге “ПСЖ” запросил € 300 млн. И хотя Неймар
«ПСЖ», набрав 12 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, «Страсбург» (3) занимает 18-е место.
|Томас Тухель
|Тьерри Лоре
|Неймар
|90+2′
|1
|Кейлор Навас
|1
|Мац Селс
|2
|Тиагу Силва
|5
|Ламин Коне
|22
|Абду Диалло
|13
|Стефан Митрович
|31
|Колен Дагба
|23
|Лионель Кароль
|6
|Марко Верратти
90+4′
|24
|Александр Джикю
|27
|Идрисса Гей
|27
|Кенни Лала
|10
|Неймар
|17
|Жан-Рикне Беллегард
45′
|11
|Анхель Ди Мария
|18
|Ибраима Сиссоко
|20
|Левен Кюрзава
45+3′71′
|2
|Мохамед Симакан
73′
|3
|Преснель Кимпембе
|11
|Димитри Льенар
|19
|Пабло Сарабия
71′
|26
|Адриен Томассон
85′
|21
|Андер Агуэра Эррера
|14
|Саньин Прцич
|17
|Эрик-Максим Шупо-Мотинг
63′
|25
|Людовик Айорк
71′78′
|18
|Мауро Икарди
|12
|Лебо Мотиба
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|6
|7
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Амори Делерю(Франция)