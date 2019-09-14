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22:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Неймар забил в падении через себя победный гол. Это его ответ фанатам «ПСЖ»

Бразилец провёл первый матч в чемпионате и сразу отличился.

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Источник: AFP 2019

Накануне фанаты «Пари Сен-Жермен» выступили с заявлением относительно ситуации с Неймаром, который минувшим летом выразил желание сменить команду.

«Путь искупления вины будет долгим. Ты больше не имеешь права на ошибку. Ты неоднократно неуважительно относился к нашему клубу, иногда даже унижал его».

В матче 5-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» принимал «Страсбург». Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий парижан Неймар, отправивший мяч в ворота соперника на 92-й минуте. Результативную передачу в актив записал защитник Абду Диалло. Спустя три минуты Неймару снова удалось отличиться, но гол отменили из-за офсайда после просмотра видеоповтора.

Во время загрузки произошла ошибка.

Любопытно, что это был первый матч Неймара в нынешнем чемпионате. Предполагалось, что он вернётся в «Барселону», но трансфер сорвался.

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар рассказал, почему так случилось.
«Знаю, что “Барселона” и её президент пытались подписать Неймара. В конечном итоге “ПСЖ” запросил € 300 млн. И хотя Неймар из-за игровых качеств является исключительным игроком, сделать это оказалось невозможно. Несмотря на то что “Барса” приложила огромные усилия для его возвращения», — приводит слова Гаспара AS со ссылкой на El Larguero.

«ПСЖ», набрав 12 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, «Страсбург» (3) занимает 18-е место.

ПСЖ
1:0
Первый тайм: 0:0
Страсбур
Футбол, Франция, Тур 514.09.2019, 18:30 (МСК UTC+3)Parc des Princes
Главные тренеры
Томас ТухельТьерри Лоре
Голы
Неймар90+2′
Составы команд
1Кейлор Навас
1Мац Селс
2Тиагу Силва
5Ламин Коне
22Абду Диалло
13Стефан Митрович
31Колен Дагба
23Лионель Кароль
6Марко Верратти
90+4′
24Александр Джикю
27Идрисса Гей
27Кенни Лала
10Неймар
17Жан-Рикне Беллегард
45′
11Анхель Ди Мария
18Ибраима Сиссоко
20Левен Кюрзава
45+3′71′
2Мохамед Симакан
73′
3Преснель Кимпембе
11Димитри Льенар
19Пабло Сарабия
71′
26Адриен Томассон
85′
21Андер Агуэра Эррера
14Саньин Прцич
17Эрик-Максим Шупо-Мотинг
63′
25Людовик Айорк
71′78′
18Мауро Икарди
12Лебо Мотиба
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)6
7Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
5Угловые2
12Фолы12
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяАмори Делерю(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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