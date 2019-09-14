Неймар забил в падении через себя победный гол. Это его ответ фанатам «ПСЖ»

Источник: AFP 2019

Накануне фанаты «Пари Сен-Жермен» выступили с заявлением относительно ситуации с Неймаром, который минувшим летом выразил желание сменить команду.

«Путь искупления вины будет долгим. Ты больше не имеешь права на ошибку. Ты неоднократно неуважительно относился к нашему клубу, иногда даже унижал его».

В матче 5-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» принимал «Страсбург». Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий парижан Неймар, отправивший мяч в ворота соперника на 92-й минуте. Результативную передачу в актив записал защитник Абду Диалло. Спустя три минуты Неймару снова удалось отличиться, но гол отменили из-за офсайда после просмотра видеоповтора.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4if3NKu5r38" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Любопытно, что это был первый матч Неймара в нынешнем чемпионате. Предполагалось, что он вернётся в «Барселону», но трансфер сорвался.

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар рассказал, почему так случилось.

«Знаю, что “Барселона” и её президент пытались подписать Неймара. В конечном итоге “ПСЖ” запросил € 300 млн. И хотя Неймар из-за игровых качеств является исключительным игроком, сделать это оказалось невозможно. Несмотря на то что “Барса” приложила огромные усилия для его возвращения», — приводит слова Гаспара AS со ссылкой на El Larguero.