«Манчестер Сити» уступил «Норвичу», потерпев первое поражение в АПЛ

Субботняя игра в Норвиче завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2. Голы в составе «Норвича» забили Кенни Маклин (18-яминута), Тодд Кантуэлл (28) и Теему Пукки (50). У «Сити» отличились Серхио Агуэро (45) и Родри Эрнандес (88).

«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в текущем чемпионате и в следующем матче 21 сентября примет «Уотфорд». «Норвич» в этот же день сыграет на выезде с «Бернли».