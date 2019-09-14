«Манчестер Сити» уступил «Норвичу», потерпев первое поражение в АПЛ
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» на выезде проиграли «Норвичу» в матче пятого тура чемпионата Англии.
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» на выезде проиграли «Норвичу» в матче пятого тура чемпионата Англии.
Субботняя игра в Норвиче завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2. Голы в составе «Норвича» забили Кенни Маклин (18-яминута), Тодд Кантуэлл (28) и Теему Пукки (50). У «Сити» отличились Серхио Агуэро (45) и Родри Эрнандес (88).
«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в текущем чемпионате и в следующем матче 21 сентября примет «Уотфорд». «Норвич» в этот же день сыграет на выезде с «Бернли».
|Даниэль Фарке
|Хосеп Гвардьола
|Кенни Маклин(Эмилиано Буэндия)
|18′
|Серхио Агуэро(Бернарду Силва)
|45′
|Тодд Кантуэлл(Теему Пукки)
|28′
|Родриго Эрнандес(Габриэл Жезус)
|88′
|Теему Пукки(Эмилиано Буэндия)
|50′
|1
|Тим Крул
|31
|Эдерсон
|3
|Сэмюэл Бирам
45+2′
|2
|Кайл Уокер
|12
|Джамал Льюис
|11
|Александр Зинченко
|4
|Бен Годфри
|5
|Джон Стоунс
|24
|Ибраим Амаду
|30
|Николас Отаменди
|14
|Тодд Кантуэлл
87′
|16
|Родриго Эрнандес
|22
|Теему Пукки
|10
|Серхио Агуэро
|23
|Кенни Маклин
64′
|7
|Рахим Стерлинг
|27
|Александр Теттей
|8
|Илкай Гюндоган
57′
|17
|Эмилиано Буэндия
83′
|17
|Кевин Де Брейне
|20
|Йосип Дрмич
|21
|Давид Сильва
57′
|18
|Марко Штиперманн
89′
|9
|Габриэл Жезус
|32
|Деннис Србени
|20
|Бернарду Силва
69′73′
|26
|Рияд Махрез
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|25
|3
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|16
|8
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Кевин Френд(Англия)