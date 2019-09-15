«Витесс» Слуцкого потерпел разгром от ПСВ. Мален забил пять голов

Счёт был открыт на 18-й минуте, автором гола стал Дониелл Мален, которому ассистировал Брума. На 36-й минуте преимущество хозяев увеличил Мален с передачи Мохаммеда Ихаттарена. В начале второго тайма он же забил третий гол в ворота арнемского клуба. В концовке встречи Мален забил ещё два гола, дважды реализовав пенальти.