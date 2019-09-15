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00:10 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» разгромила «Валенсию» в матче чемпионата Испании. Черышев сделал голевой пас

ТАСС, 15 сентября. «Барселона» на своем поле одержала разгромную победу над «Валенсией» со счетом 5:2 в матче четвертого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на «Камп Ноу».

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Источник: AFP 2019

В составе «Барселоны» отличились Анссумане Фати (2-я минута), Френки де Йонг (7), Жерар Пике (51) и Луис Суарес (61, 82). У «Валенсии» мячи забили Кевин Гамейро (27) и Макси Гомес (90), голевую передачу в эпизоде со вторым забитым мячом сделал российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев. Де Йонг отметился первым голом в составе «Барселоны», он провел за клуб четвертый матч, перейдя в команду минувшим летом. На 60-й минуте Суарес заменил 16-летнего Фати, который забил второй гол за основной состав каталонской команды, в эпизоде со вторым забитым мячом «Барселоны» он отметился голевой передачей.

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Черышев вышел на поле на 67-й минуте, заменив Гонсалу Гедеша, на 84-й минуте россиянин получил желтую карточку. В составе «Валенсии» все 90 минут на поле провели бывший защитник петербургского «Зенита» Эсекьель Гарай и бывший вратарь «Барселоны» Яспер Силлессен, который перешел в команду минувшим летом.

Во время загрузки произошла ошибка.

После четырех матчей «Барселона» поднялась на четвертое место в турнирной таблице, имея в активе семь очков. «Валенсия» опустилась на 15-е место, набрав четыре очка в четырех матчах.

В пятом туре «Барселона» на выезде сыграет против «Гранады» 21 сентября, на следующий день «Валенсия» примет «Леганес». 17 сентября «Барселона» проведет первый матч на групповом этапе Лиги чемпионов — на выезде с немецкой «Боруссией» (Дортмунд). В этот же день «Валенсия» в гостях сыграет с английским «Челси».

Барселона
5:2
Первый тайм: 2:1
Валенсия
Футбол, Испания, Тур 414.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто ВальвердеАльберт Селадес
Голы
Ансу Фати(Френки де Йонг)2′
Кевин Гамейро(Морено Родриго)27′
Френки де Йонг(Ансу Фати)7′
Макси Гомес(Денис Черышев)90+2′
Жерар Пике51′
Луис Суарес(Артур)61′
Луис Суарес(Антуан Гризманн)82′
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
13Яспер Силлессен
2Нелсон Семеду
18Даниэль Васс
18Жорди Альба
53′
14Хосе Гайя
3Жерар Пике
5Габриэл Паулиста
15Клеман Лангле
24Эсекиэль Гарай
5Серхио Бускетс
10Даниэль Парехо
17Антуан Гризманн
17Франсис Коклен
27Карлес Перес
9Кевин Гамейро
8Артур
73′
20Ферран Торрес
67′
22Артуро Видаль
16Ли Кан Ин
69′
21Френки де Йонг
70′
7Гонсалу Гедеш
67′
4Иван Ракитич
11Денис Черышев
84′
31Ансу Фати
60′
19Морено Родриго
31′72′
9Луис Суарес
22Макси Гомес
78′
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)9
10Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
2Угловые5
11Фолы11
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяХосе Мария Санчес Мартинес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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