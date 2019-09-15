«Барселона» разгромила «Валенсию» в матче чемпионата Испании. Черышев сделал голевой пас

Источник: AFP 2019

В составе «Барселоны» отличились Анссумане Фати (2-я минута), Френки де Йонг (7), Жерар Пике (51) и Луис Суарес (61, 82). У «Валенсии» мячи забили Кевин Гамейро (27) и Макси Гомес (90), голевую передачу в эпизоде со вторым забитым мячом сделал российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев. Де Йонг отметился первым голом в составе «Барселоны», он провел за клуб четвертый матч, перейдя в команду минувшим летом. На 60-й минуте Суарес заменил 16-летнего Фати, который забил второй гол за основной состав каталонской команды, в эпизоде со вторым забитым мячом «Барселоны» он отметился голевой передачей.

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Черышев вышел на поле на 67-й минуте, заменив Гонсалу Гедеша, на 84-й минуте россиянин получил желтую карточку. В составе «Валенсии» все 90 минут на поле провели бывший защитник петербургского «Зенита» Эсекьель Гарай и бывший вратарь «Барселоны» Яспер Силлессен, который перешел в команду минувшим летом.

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После четырех матчей «Барселона» поднялась на четвертое место в турнирной таблице, имея в активе семь очков. «Валенсия» опустилась на 15-е место, набрав четыре очка в четырех матчах.