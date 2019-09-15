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01:09 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Барселоне» новый герой! В свои 16 лет он почти не уступает Гризманну

Юнец Ансу Фати уже забил два гола за клуб и отдал одну голевую передачу.

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Источник: AFP 2019

Пока Месси и Суарес залечивались после травм, в «Барселоне» появился новый герой. Нет, речь не про Гризманна, как многие могли подумать. Сейчас в составе каталонцев феерит 16-летний парень из Гвинеи-Бисау — Ансу Фати.

Чем он отметился?

После перехода из молодёжной команды «Барселоны» в основной состав клуба вингер Фати сходу начал бить один рекорд за другим. Дебютировав в Ла Лиге 25 августа в матче с «Бетисом», Ансу стал самым молодым игроком, выходившим на поле в составе «сине-гранатовых» за последние 78 лет.

Спустя 6 дней он забил свой первый гол за «Барселону» в матче с «Осасуной». Откликнувшись на подачу другого юного таланта каталонцев Карлоса Переса, Фати вколотил мяч головой в сетку ворот соперника. Таким образом он стал самым молодым автором гола в истории «Барселоны».

Спустя ещё две недели он отличился за «сине-гранатовых» во второй раз. Уже на 2-й минуте игры с «Валенсией» Ансу замкнул прострел Френки де Йонга и вывел свою команду вперёд.

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Чуть позже он накрутил на фланге Гарая и отдал свою первую голевую передачу за «Барселону» на голландца, отблагодарив того за отличный пас.

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Наконец, спустя полтора месяца, 31 октября, Фати исполнится 17 лет. Лучшего подарка, чем он уже сделал сам себе, ему не преподнесёт никто.

Где играл Фати?

Фати начал заниматься футболом в 7 лет в детской испанской команде «Эррера». Спустя год мальчик стали игроком академии «Севильи». В новом коллективе Ансу быстро прогрессировал и вскоре им заинтересовались в «Барселоне». В систему каталонского клуба парень попал в 2012 году. С тех пор он миновал несколько молодёжных команд, прежде чем дебютировать в основе каталонцев.

Он действительно так хорош?

В нынешнем сезоне в Ла Лиге статистически Фати практически не уступает даже Гризманну. В его активе 2 гола и 1 ассист, на счету француза два забитых мяча и две голевые передачи. Конечно, эти показатели пока ни о чём, кроме хорошего старта молодого вингера, не говорят. Однако потенциал у Ансу огромный.

В свои 16 лет он обладает отличной техникой, скоростью, неплохим пасом и довольно плотным ударом. Фати с лёгкостью может обыгрывать один в один как с места, так и на скорости. Если в «Барселоне» он будет получать достаточное количество игрового времени, то вполне может стать звездой мирового масштаба.

Барселона
5:2
Первый тайм: 2:1
Валенсия
Футбол, Испания, Тур 414.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто ВальвердеАльберт Селадес
Голы
Ансу Фати(Френки де Йонг)2′
Кевин Гамейро(Морено Родриго)27′
Френки де Йонг(Ансу Фати)7′
Макси Гомес(Денис Черышев)90+2′
Жерар Пике51′
Луис Суарес(Артур)61′
Луис Суарес(Антуан Гризманн)82′
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
13Яспер Силлессен
2Нелсон Семеду
18Даниэль Васс
18Жорди Альба
53′
14Хосе Гайя
3Жерар Пике
5Габриэл Паулиста
15Клеман Лангле
24Эсекиэль Гарай
5Серхио Бускетс
10Даниэль Парехо
17Антуан Гризманн
17Франсис Коклен
27Карлес Перес
9Кевин Гамейро
8Артур
73′
20Ферран Торрес
67′
22Артуро Видаль
16Ли Кан Ин
69′
21Френки де Йонг
70′
7Гонсалу Гедеш
67′
4Иван Ракитич
11Денис Черышев
84′
31Ансу Фати
60′
19Морено Родриго
31′72′
9Луис Суарес
22Макси Гомес
78′
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)9
10Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
2Угловые5
11Фолы11
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяХосе Мария Санчес Мартинес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
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