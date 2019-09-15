Слуцкий в нокдауне. ПСВ отгрузил «Витессу» пять голов

Чемпионат Голландии. Высший дивизион. 6-й тур

ПСВ — «Витесс» — 5:0 (2:0).

Голы: Мален, 18 (1:0). Мален, 36 (2:0). Мален, 46 (3:0). Мален, 83 — с пенальти (4:0). Мален, 89 — с пенальти (5:0).

ПСВ: Зут, Дюмфрис, Фиргефер, Ихаттарен (Митроглу, 71), Баумгартль, Росарио, Хендрикс, Брума (Доан, 79), Мален, Боскальи, Бергвайн (Гакпо, 62).

«Витесс»: Пасвер, Леливелд, Обиспо, Дуки, Кларк, Таннан, Беро, Грот (Дико, 58), Линссен, Базур, Матавж (Бейтинк, 64).

Предупреждение: Базур, 73.

Судья: ван Букел.

14 сентября. Эйндховен. Стадион «Филипс».

Проверка лидера

В этом сезоне клуб из Эйдховена неплохо усилился, как заявлял его главный тренер Марк ван Боммел. И, конечно, ПСВ намерен побороться с «Аяксом» за чемпионство. На данный момент команда выиграла три матча из четырех. У ван Боммела действительно приличный состав, особенно в атаке. Тут и Брума с Митроглу, и Бергвейн с Маленом, и молодой японец Доан.

Впрочем, перед этой встречей у ПСВ хватало локальных проблем. Голландские СМИ даже не могли точно сказать, как будет выглядеть центр поля. Тем не менее встреча с таким соперником при любых условиях была настоящей большой проверкой для «Витесса», экзаменом на прочность.

«Да, мы добились хороших результатов с “Аяксом” и АЗ, но то были домашние матчи. Это большая разница. Выездная игра с “ПСВ” — серьезный тест для нас», — сказал Слуцкий перед матчем.

Первый матч без Караваева

Похоже, что к потере Караваева, который в перерыве на встречи сборных был продан в «Зенит», Слуцкий готовился еще в матче с АЗ. В прошлом туре российский защитник сыграл на непривычной позиции слева. А на правом фланге появился воспитанник клуба Леливелд. Логично, что с ПСВ 21-летний голландец снова вышел закрывать ту же бровку. Но выглядел плохо. На левый край вернулся Кларк, а в центр поля — Базур. Интересным в контексте оппонента выглядело и присутствие в составе центрального защитника Армандо Обиспо. Он с семи лет выступал за ПСВ, был отдан в аренду «Витессу» и впервые вышел против родной команды.

«Потенциально это защитник уровня эйндховенцев, — оценил 20-летнего футболиста Слуцкий. Сам Обиспо заявил, что будет рад сыграть в таком матче и отметит гол, если получится забить: «Я, конечно, не буду бегать кругами и сходить с ума, но эмоции скрывать не собираюсь. Хочу показать, на что способен».

Ошибка обороны

Первые минуты прошли примерно в равной борьбе. «Витесс» и ПСВ имели по одному хорошему моменту, но оба раза выручали вратари. А на 18-й минуте Обиспо привез гол. Защитник отдал неаккуратный пас вперед, который перехватил Брума. Португалец отпасовал Малену, который обводящим ударом переиграл Пасвера.

Вскоре «Витесс» мог пропустить и второй мяч. Уже из пустых ворот его выбил Леливелд. ПСВ с легкостью придумывал комбинации на половине поля арнемцев. А у гостей не получались быстрые контратаки, которыми можно было бы удивить соперника. К 35-й минуте Мален сделал дубль. И опять плохо отработала оборона, своего оппонента на подаче углового не удержал Леливелд.

Пять голов Малена

Не успел стартовать второй тайм, а уже через 16 секунд ПСВ забил третий мяч. Снова отличился Мален, который набрал отличную форму на старте сезона. Кстати, 20-летний голландец стал самым юным игроком клуба из Эйндховена, оформившим хет-трик в чемпионате Голландии.

При таком раскладе «Витессу» уже сложно было рассчитывать даже на ничью. К тому же соперник на протяжении большей части матча смотрелся сильнее и по праву вел в счете. Слуцкий попробовал освежить линию нападения, но это мало чем помогло. В концовке «Витесс» получил в свои ворота один за другим два пенальти. Сначала Леливелд нарушил правила в штрафной. А минутами позже Базур сыграл рукой. Оба 11-метровых четко исполнил Мален, забив пять мячей за игру.