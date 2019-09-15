Текущие события
Футбол. Зарубежный
13:00
Эйбар
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
13:30
Дженоа
Аталанта
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Рубин
Футбол. Зарубежный
15:00
Алавес
Севилья
Футбол. Зарубежный
16:00
Борнмут
Эвертон
Футбол. Зарубежный
16:00
Нант
Реймс
Футбол. Зарубежный
16:00
Брешиа
Болонья
Футбол. Зарубежный
16:00
Парма
Кальяри
Футбол. Зарубежный
16:00
СПАЛ
Лацио
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тамбов
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:00
Сельта
Гранада
Футбол. Первый дивизион
17:30
Армавир
Чертаново
Футбол. Зарубежный
18:00
Сент-Этьен
Тулуза
Футбол. Зарубежный
18:30
Уотфорд
Арсенал
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
19:00
Падерборн
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
19:00
Рома
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
19:30
Вальядолид
Осасуна
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Хетафе
Футбол. Зарубежный
14.09
Барселона
Валенсия
52
Футбол. Зарубежный
14.09
Интер
Удинезе
10
Все события
Фоторепортажи
14Животные на поле: котики, аллигаторы и овцы
54Падение Медведевой, Загитова — Клеопатра, Коляда — Чаплин. Главные фото прокатов сборной России
09:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Черышев отдал голевую против «Барсы». Но это не спасло «Валенсию» от разгрома

«Летучие мыши» не оправились от смены тренера, за каталонцев вновь забил Фати, итог — 5:2.

Наверх

К очередному матчу чемпионата «Барселона» подошла с кадровыми проблемами. Месси и Дембеле по-прежнему травмированы, Суарес не до конца восстановился после травмы, поэтому в заявку снова попали 21-летний Перес и 16-летний Фати. Оба крайних нападающих вышли на поле с первых минут: первый справа, второй — слева. В центре атаки задавал тон Гризманн. Но самое интересное сочетание было в полузащите: к гроссмейстеру Бускетсу примкнули «двое из ларца» — Артур и де Йонг. Оба быстрые, резвые и техничные, с хорошим видением поля, продвигающие мяч вперед, меняющиеся позициями по ходу встречи.

У «Валенсии» тоже имелись кадровые потери, и они серьезнее барселонских. Команду покинули главный тренер и спортивный директор из-за недопонимания с руководством. Из-за этого никто не ожидал, что «Валенсия» сможет навязать борьбу «Барсе», традиционно хорошо играющей дома.

Фати в огне

От молодого паренька, впервые в жизни вышедшего в основе первой команды, не ждали многого. Вальверде выпустил игрока, чтобы заткнуть дыру на фланге, но за первые семь минут Ансу успел отдать голевую передачу и забить. Тем же отметился де Йонг, обменявшись с Фати результативными действиями. «Валенсия» выглядела обескураженной, но «Барселона» немного сбавила обороты, и «летучие мыши» воспряли духом. Защита хозяев опять показала, что до оптимальных кондиций ей далеко. Родриго и Гамейро продавливали «Барсу» по центру, соорудили гол, который засчитали благодаря ВАР, и могли забивать еще. Но их подвиги меркли перед действиями Фати, который не только успевал совершать результативные действия, но и радовал стадион эффектными приемами.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Валенсия» рассыпается

Во втором тайме гости ожидаемо не выдержали напора хозяев. «Барселоне» даже не нужно было прибавлять, чтобы забить еще. Вперед ходил даже Пике, не боявшийся оставить свою штрафную без присмотра. Он и забил третий мяч, а Гризманн, сам того не желая, отдал голевую передачу. Француз пробил по воротам, попал в штангу, и Пике прошил ворота бывшего одноклубника Силлессена.

Во время загрузки произошла ошибка.

Спустя час после стартового свистка на поле вышел Суарес. Уругвайцу нужно было доказывать, что он по-прежнему монстр атаки, и на него можно рассчитывать. 32-летний нападающий должен был сыграть не хуже, чем 16-летний Фати, и Суарес с задачей справился, забив два гола. Первый — в стиле Роналдинью, с места из-за пределов штрафной площади, второй — с лета, точно в ближний угол.

Черышев выходит на замену

После четырех пропущенных мячей новый тренер «Валенсии» бросил в бой россиянина Черышева и корейца Ли, которые должны были сократить отставание в счете. «Барселона» ответила перестановками в центре поля, чтобы сдерживать соперника в полузащите, в то время как Черышев и Ли старались обострять с флангов. По такой игре вышедшим на замену оказалось трудно показать себя, но Денис отметился не только желтой карточкой, но и голевой передачей. Россиянин с левого фланга прострелил на Макси Гомеса, и форвард сделал счет 5:2 — такой же, что был и в прошлом матче на «Камп Ноу» против «Бетиса».

Во время загрузки произошла ошибка.

Денис воспользовался минутами на поле, которые предоставил ему тренер, и сыграл результативнее своего конкурента на позицию Гедеша. Возможно, в следующем матче Альберт Селадес попробует выпустить Дениса в основе, хотя Гедеш в команде по-прежнему на хорошем счету. «Валенсии» с новым тренером нужно срочно находить себя: клуб рискует не только перестать бороться за попадание в Лигу чемпионов, но и вернуться во вторую десятку, вновь записавшись в середняки.

Читайте также
Барселона
5:2
Первый тайм: 2:1
Валенсия
Футбол, Испания, Тур 414.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто ВальвердеАльберт Селадес
Голы
Ансу Фати(Френки де Йонг)2′
Кевин Гамейро(Морено Родриго)27′
Френки де Йонг(Ансу Фати)7′
Макси Гомес(Денис Черышев)90+2′
Жерар Пике51′
Луис Суарес(Артур)61′
Луис Суарес(Антуан Гризманн)82′
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
13Яспер Силлессен
2Нелсон Семеду
18Даниэль Васс
18Жорди Альба
53′
14Хосе Гайя
3Жерар Пике
5Габриэл Паулиста
15Клеман Лангле
24Эсекиэль Гарай
5Серхио Бускетс
10Даниэль Парехо
17Антуан Гризманн
17Франсис Коклен
27Карлес Перес
9Кевин Гамейро
8Артур
73′
20Ферран Торрес
67′
22Артуро Видаль
16Ли Кан Ин
69′
21Френки де Йонг
70′
7Гонсалу Гедеш
67′
4Иван Ракитич
11Денис Черышев
84′
31Ансу Фати
60′
19Морено Родриго
31′72′
9Луис Суарес
22Макси Гомес
78′
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)9
10Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
2Угловые5
11Фолы11
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяХосе Мария Санчес Мартинес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Валенсия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
Семин — первый тренер, выигравший 300 матчей чемпионата России
Тремя матчами продолжится девятый тур Российской премьер-лиги
НХЛ простила Кузнецова. Наказание в три матча — формальность
СМИ: Отец Месси провел переговоры с «Интер Майами»
Слуцкий в нокдауне. ПСВ отгрузил «Витессу» пять голов
«Автомобилист» одержал шестую победу подряд в КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь