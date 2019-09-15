Черышев отдал голевую против «Барсы». Но это не спасло «Валенсию» от разгрома
«Летучие мыши» не оправились от смены тренера, за каталонцев вновь забил Фати, итог — 5:2.
«Летучие мыши» не оправились от смены тренера, за каталонцев вновь забил Фати, итог — 5:2.
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У «Валенсии» тоже имелись кадровые потери, и они серьезнее барселонских. Команду покинули главный тренер и спортивный директор
От молодого паренька, впервые в жизни вышедшего в основе первой команды, не ждали многого. Вальверде выпустил игрока, чтобы заткнуть дыру на фланге, но за первые семь минут Ансу успел отдать голевую передачу и забить. Тем же отметился де Йонг, обменявшись с Фати результативными действиями. «Валенсия» выглядела обескураженной, но «Барселона» немного сбавила обороты, и «летучие мыши» воспряли духом. Защита хозяев опять показала, что до оптимальных кондиций ей далеко. Родриго и Гамейро продавливали «Барсу» по центру, соорудили гол, который засчитали благодаря ВАР, и могли забивать еще. Но их подвиги меркли перед действиями Фати, который не только успевал совершать результативные действия, но и радовал стадион эффектными приемами.
Во втором тайме гости ожидаемо не выдержали напора хозяев. «Барселоне» даже не нужно было прибавлять, чтобы забить еще. Вперед ходил даже Пике, не боявшийся оставить свою штрафную без присмотра. Он и забил третий мяч, а Гризманн, сам того не желая, отдал голевую передачу. Француз пробил по воротам, попал в штангу, и Пике прошил ворота бывшего одноклубника Силлессена.
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После четырех пропущенных мячей новый тренер «Валенсии» бросил в бой россиянина Черышева и корейца Ли, которые должны были сократить отставание в счете. «Барселона» ответила перестановками в центре поля, чтобы сдерживать соперника в полузащите, в то время как Черышев и Ли старались обострять с флангов. По такой игре вышедшим на замену оказалось трудно показать себя, но Денис отметился не только желтой карточкой, но и голевой передачей. Россиянин с левого фланга прострелил на Макси Гомеса, и форвард сделал счет 5:2 — такой же, что был и в прошлом матче на «Камп Ноу» против «Бетиса».
Денис воспользовался минутами на поле, которые предоставил ему тренер, и сыграл результативнее своего конкурента на позицию Гедеша. Возможно, в следующем матче Альберт Селадес попробует выпустить Дениса в основе, хотя Гедеш в команде
|Эрнесто Вальверде
|Альберт Селадес
|Ансу Фати(Френки де Йонг)
|2′
|Кевин Гамейро(Морено Родриго)
|27′
|Френки де Йонг(Ансу Фати)
|7′
|Макси Гомес(Денис Черышев)
|90+2′
|Жерар Пике
|51′
|Луис Суарес(Артур)
|61′
|Луис Суарес(Антуан Гризманн)
|82′
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|13
|Яспер Силлессен
|2
|Нелсон Семеду
|18
|Даниэль Васс
|18
|Жорди Альба
53′
|14
|Хосе Гайя
|3
|Жерар Пике
|5
|Габриэл Паулиста
|15
|Клеман Лангле
|24
|Эсекиэль Гарай
|5
|Серхио Бускетс
|10
|Даниэль Парехо
|17
|Антуан Гризманн
|17
|Франсис Коклен
|27
|Карлес Перес
|9
|Кевин Гамейро
|8
|Артур
73′
|20
|Ферран Торрес
67′
|22
|Артуро Видаль
|16
|Ли Кан Ин
69′
|21
|Френки де Йонг
70′
|7
|Гонсалу Гедеш
67′
|4
|Иван Ракитич
|11
|Денис Черышев
84′
|31
|Ансу Фати
60′
|19
|Морено Родриго
31′72′
|9
|Луис Суарес
|22
|Макси Гомес
78′
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|9
|10
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Хосе Мария Санчес Мартинес(Испания)