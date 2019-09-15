Черышев отдал голевую против «Барсы». Но это не спасло «Валенсию» от разгрома

К очередному матчу чемпионата «Барселона» подошла с кадровыми проблемами. Месси и Дембеле по-прежнему травмированы, Суарес не до конца восстановился после травмы, поэтому в заявку снова попали 21-летний Перес и 16-летний Фати. Оба крайних нападающих вышли на поле с первых минут: первый справа, второй — слева. В центре атаки задавал тон Гризманн. Но самое интересное сочетание было в полузащите: к гроссмейстеру Бускетсу примкнули «двое из ларца» — Артур и де Йонг. Оба быстрые, резвые и техничные, с хорошим видением поля, продвигающие мяч вперед, меняющиеся позициями по ходу встречи.

У «Валенсии» тоже имелись кадровые потери, и они серьезнее барселонских. Команду покинули главный тренер и спортивный директор из-за недопонимания с руководством. Из-за этого никто не ожидал, что «Валенсия» сможет навязать борьбу «Барсе», традиционно хорошо играющей дома.

Фати в огне

От молодого паренька, впервые в жизни вышедшего в основе первой команды, не ждали многого. Вальверде выпустил игрока, чтобы заткнуть дыру на фланге, но за первые семь минут Ансу успел отдать голевую передачу и забить. Тем же отметился де Йонг, обменявшись с Фати результативными действиями. «Валенсия» выглядела обескураженной, но «Барселона» немного сбавила обороты, и «летучие мыши» воспряли духом. Защита хозяев опять показала, что до оптимальных кондиций ей далеко. Родриго и Гамейро продавливали «Барсу» по центру, соорудили гол, который засчитали благодаря ВАР, и могли забивать еще. Но их подвиги меркли перед действиями Фати, который не только успевал совершать результативные действия, но и радовал стадион эффектными приемами.

«Валенсия» рассыпается

Во втором тайме гости ожидаемо не выдержали напора хозяев. «Барселоне» даже не нужно было прибавлять, чтобы забить еще. Вперед ходил даже Пике, не боявшийся оставить свою штрафную без присмотра. Он и забил третий мяч, а Гризманн, сам того не желая, отдал голевую передачу. Француз пробил по воротам, попал в штангу, и Пике прошил ворота бывшего одноклубника Силлессена.

Спустя час после стартового свистка на поле вышел Суарес. Уругвайцу нужно было доказывать, что он по-прежнему монстр атаки, и на него можно рассчитывать. 32-летний нападающий должен был сыграть не хуже, чем 16-летний Фати, и Суарес с задачей справился, забив два гола. Первый — в стиле Роналдинью, с места из-за пределов штрафной площади, второй — с лета, точно в ближний угол.

Черышев выходит на замену

После четырех пропущенных мячей новый тренер «Валенсии» бросил в бой россиянина Черышева и корейца Ли, которые должны были сократить отставание в счете. «Барселона» ответила перестановками в центре поля, чтобы сдерживать соперника в полузащите, в то время как Черышев и Ли старались обострять с флангов. По такой игре вышедшим на замену оказалось трудно показать себя, но Денис отметился не только желтой карточкой, но и голевой передачей. Россиянин с левого фланга прострелил на Макси Гомеса, и форвард сделал счет 5:2 — такой же, что был и в прошлом матче на «Камп Ноу» против «Бетиса».