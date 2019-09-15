Защитник сборной Казахстана по футболу забил первый гол за бельгийский клуб

Это случилось в домашнем матче шестого тура с «Ломмелом» — 2:0. На 59-й минуте Вороговский открыл счет в матче, а на 75-й голландский полузащитник Тарик Тиссаудали установил окончательный результат.

С десятью очками «Беерсхот» идет четвертым, а «Ломмел» с тремя баллами занимает шестое место из восьми клубов. В следующем туре клуб Вороговского 21 сентября в 21:30 начнет гостевую игру с «Виртоном», который имеет девять очков и располагается на пятой позиции.

О переходе 23-летнего Вороговского «Беерсхот» объявил в конце июня. На данный момент он провел пять официальных матчей за клуб. Его контракт подписан на сезон с возможностью продления на еще один. Ранее защитник выступал за «Кайрат», в котором провел три с половиной сезона.