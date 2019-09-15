Защитник сборной Казахстана по футболу забил первый гол за бельгийский клуб
Защитник сборной Казахстана по футболу Ян Вороговский открыл счет голам за «Беерсхот» из второй по силе лиги Бельгии, передает корреспондент Vesti.kz.
Защитник сборной Казахстана по футболу Ян Вороговский открыл счет голам за «Беерсхот» из второй по силе лиги Бельгии, передает корреспондент Vesti.kz.
Это случилось в домашнем матче шестого тура с «Ломмелом» — 2:0. На 59-й минуте Вороговский открыл счет в матче, а на 75-й голландский полузащитник Тарик Тиссаудали установил окончательный результат.
С десятью очками «Беерсхот» идет четвертым, а «Ломмел» с тремя баллами занимает шестое место из восьми клубов. В следующем туре клуб Вороговского 21 сентября в 21:30 начнет гостевую игру с «Виртоном», который имеет девять очков и располагается на пятой позиции.
О переходе 23-летнего Вороговского «Беерсхот» объявил в конце июня. На данный момент он провел пять официальных матчей за клуб. Его контракт подписан на сезон с возможностью продления на еще один. Ранее защитник выступал за «Кайрат», в котором провел три с половиной сезона.