Текущие события
Футбол. Зарубежный
13:00
Эйбар
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
13:30
Дженоа
Аталанта
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Рубин
Футбол. Зарубежный
15:00
Алавес
Севилья
Футбол. Зарубежный
16:00
Борнмут
Эвертон
Футбол. Зарубежный
16:00
Нант
Реймс
Футбол. Зарубежный
16:00
Брешиа
Болонья
Футбол. Зарубежный
16:00
Парма
Кальяри
Футбол. Зарубежный
16:00
СПАЛ
Лацио
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тамбов
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:00
Сельта
Гранада
Футбол. Первый дивизион
17:30
Армавир
Чертаново
Футбол. Зарубежный
18:00
Сент-Этьен
Тулуза
Футбол. Зарубежный
18:30
Уотфорд
Арсенал
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
19:00
Падерборн
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
19:00
Рома
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
19:30
Вальядолид
Осасуна
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Хетафе
Футбол. Зарубежный
14.09
Барселона
Валенсия
52
Футбол. Зарубежный
14.09
Интер
Удинезе
10
Все события
Фоторепортажи
14Животные на поле: котики, аллигаторы и овцы
54Падение Медведевой, Загитова — Клеопатра, Коляда — Чаплин. Главные фото прокатов сборной России
09:40 (мск), источник: Vesti.kz

Защитник сборной Казахстана по футболу забил первый гол за бельгийский клуб

Защитник сборной Казахстана по футболу Ян Вороговский открыл счет голам за «Беерсхот» из второй по силе лиги Бельгии, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Это случилось в домашнем матче шестого тура с «Ломмелом» — 2:0. На 59-й минуте Вороговский открыл счет в матче, а на 75-й голландский полузащитник Тарик Тиссаудали установил окончательный результат.

С десятью очками «Беерсхот» идет четвертым, а «Ломмел» с тремя баллами занимает шестое место из восьми клубов. В следующем туре клуб Вороговского 21 сентября в 21:30 начнет гостевую игру с «Виртоном», который имеет девять очков и располагается на пятой позиции.

О переходе 23-летнего Вороговского «Беерсхот» объявил в конце июня. На данный момент он провел пять официальных матчей за клуб. Его контракт подписан на сезон с возможностью продления на еще один. Ранее защитник выступал за «Кайрат», в котором провел три с половиной сезона.

Во время загрузки произошла ошибка.
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Прямая трансляция матчей "Кайрат" - "Жетысу", "Астана" - "Шахтер" и других игр 26-го тура КПЛ
Семин — первый тренер, выигравший 300 матчей чемпионата России
Черышев отдал голевую против «Барсы». Это не спасло «Валенсию»
Тремя матчами продолжится девятый тур Российской премьер-лиги
НХЛ простила Кузнецова. Наказание в три матча — формальность
СМИ: Отец Месси провел переговоры с «Интер Майами»
Слуцкий в нокдауне. ПСВ отгрузил «Витессу» пять голов
«Автомобилист» одержал шестую победу подряд в КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь