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09:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Младший сын Симеоне перешёл в «Атлетико»

Джулиано Симеоне, младший сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, продолжит карьеру в академии мадридского клуба, сообщает Ole.

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Источник: Reuters

До недавнего времени Джулиано выступал за академию клуба «Ривер Плейт». Он жил в Буэнос-Айресе вместе с матерью, бывшей женой Диего Симеоне. Сообщается, что аргентинский клуб получит за 16-летнего футболиста около € 250 тыс.

Напомним, помимо Джулиано у Диего Симеоне есть ещё два сына. Старший сын Джованни Симеоне выступает за «Кальяри» на правах аренды. «Кальяри» обязан выкупить игрока у «Фиорентины» по окончании сезона за € 16 млн. Средний сын, Джанлука, в августе текущего года подписал контракт с клубом «Ибица», который выступает в испанской Сегунде В.

Напомним, Диего Симеоне занимает пост главного тренера «Атлетико» с 2011 года.

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