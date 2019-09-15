Гвардиола иронично поздравил «Ливерпуль» с чемпионством после 5-го тура АПЛ

Источник: Reuters

«Поздравляю, «Ливерпуль». Ты чемпион… Сейчас сентябрь и что? Мы оправимся, потренируемся и вновь выйдем на поле.

Мы потеряли пять очков. С «Тоттенхэмом» (2:2) мы играли нереально круто. Сейчас нам нужно точно знать, что делать дальше", — приводит слова Гвардиолы The Guardian.