Гвардиола иронично поздравил «Ливерпуль» с чемпионством после 5-го тура АПЛ
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола саркастически прокомментировал 5-очковое отставание от «Ливерпуля» после поражения от дебютанта английской
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола саркастически прокомментировал 5-очковое отставание от «Ливерпуля» после поражения от дебютанта английской
«Поздравляю, «Ливерпуль». Ты чемпион… Сейчас сентябрь и что? Мы оправимся, потренируемся и вновь выйдем на поле.
Мы потеряли пять очков. С «Тоттенхэмом» (2:2) мы играли нереально круто. Сейчас нам нужно точно знать, что делать дальше", — приводит слова Гвардиолы The Guardian.
Для «горожан» это поражение стало первым в чемпионате Англии в нынешнем сезоне. В предыдущих турах команда Хосепа Гвардиолы одержала три победы и один раз сыграла вничью.
«Манчестер Сити», набрав 10 очков, занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, «Норвич Сити» (6) — 12-е.
|Даниэль Фарке
|Хосеп Гвардьола
|Кенни Маклин(Эмилиано Буэндия)
|18′
|Серхио Агуэро(Бернарду Силва)
|45′
|Тодд Кантуэлл(Теему Пукки)
|28′
|Родриго Эрнандес(Габриэл Жезус)
|88′
|Теему Пукки(Эмилиано Буэндия)
|50′
|1
|Тим Крул
|31
|Эдерсон
|3
|Сэмюэл Бирам
45+2′
|2
|Кайл Уокер
|12
|Джамал Льюис
|11
|Александр Зинченко
|4
|Бен Годфри
|5
|Джон Стоунс
|24
|Ибраим Амаду
|30
|Николас Отаменди
|14
|Тодд Кантуэлл
87′
|16
|Родриго Эрнандес
|22
|Теему Пукки
|10
|Серхио Агуэро
|23
|Кенни Маклин
64′
|7
|Рахим Стерлинг
|27
|Александр Теттей
|8
|Илкай Гюндоган
57′
|17
|Эмилиано Буэндия
83′
|17
|Кевин Де Брейне
|20
|Йосип Дрмич
|21
|Давид Сильва
57′
|18
|Марко Штиперманн
89′
|9
|Габриэл Жезус
|32
|Деннис Србени
|20
|Бернарду Силва
69′73′
|26
|Рияд Махрез
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|25
|3
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|16
|8
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Кевин Френд(Англия)