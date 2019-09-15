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10:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Гвардиола иронично поздравил «Ливерпуль» с чемпионством после 5-го тура АПЛ

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола саркастически прокомментировал 5-очковое отставание от «Ливерпуля» после поражения от дебютанта английской Премьер-лиги «Норвич Сити» со счётом 2:3 в матче 5-го тура чемпионата.

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Источник: Reuters

«Поздравляю, «Ливерпуль». Ты чемпион… Сейчас сентябрь и что? Мы оправимся, потренируемся и вновь выйдем на поле.

Мы потеряли пять очков. С «Тоттенхэмом» (2:2) мы играли нереально круто. Сейчас нам нужно точно знать, что делать дальше", — приводит слова Гвардиолы The Guardian.

Для «горожан» это поражение стало первым в чемпионате Англии в нынешнем сезоне. В предыдущих турах команда Хосепа Гвардиолы одержала три победы и один раз сыграла вничью.
«Манчестер Сити», набрав 10 очков, занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, «Норвич Сити» (6) — 12-е.

Норвич
3:2
Первый тайм: 2:1
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 514.09.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Carrow Road
Главные тренеры
Даниэль ФаркеХосеп Гвардьола
Голы
Кенни Маклин(Эмилиано Буэндия)18′
Серхио Агуэро(Бернарду Силва)45′
Тодд Кантуэлл(Теему Пукки)28′
Родриго Эрнандес(Габриэл Жезус)88′
Теему Пукки(Эмилиано Буэндия)50′
Составы команд
1Тим Крул
31Эдерсон
3Сэмюэл Бирам
45+2′
2Кайл Уокер
12Джамал Льюис
11Александр Зинченко
4Бен Годфри
5Джон Стоунс
24Ибраим Амаду
30Николас Отаменди
14Тодд Кантуэлл
87′
16Родриго Эрнандес
22Теему Пукки
10Серхио Агуэро
23Кенни Маклин
64′
7Рахим Стерлинг
27Александр Теттей
8Илкай Гюндоган
57′
17Эмилиано Буэндия
83′
17Кевин Де Брейне
20Йосип Дрмич
21Давид Сильва
57′
18Марко Штиперманн
89′
9Габриэл Жезус
32Деннис Србени
20Бернарду Силва
69′73′
26Рияд Махрез
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)25
3Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
3Угловые16
8Фолы7
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяКевин Френд(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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