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10:30 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Отец Месси провел переговоры с футбольным клубом «Интер Майами»

ТАСС, 15 сентября. Отец аргентинского нападающего испанского футбольного клуба «Барселона» Лионеля Месси провел встречу с представителями американского клуба «Интер Майами», владельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на издание The Mirror.

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Источник: Reuters

По информации источника, от американской команды встречу посетил спортивный директор Пол Макдоно. Отмечается, что переговоры прошли в Лондоне, при этом тема беседы не уточняется.

Ранее сообщалось, что Бекхэм хочет видеть 32-летнего футболиста в команде. Англичанин связывался с представителями Месси, чтобы узнать, возможен ли переход аргентинца в американский клуб после окончания действующего контракта с «Барселоной» в 2021 году.

Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. В составе испанской команды он становился десятикратным чемпионом Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем.

Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Аргентинец пять раз становился обладателем «Золотого мяча».
«Интер Майами» должен провести дебютный сезон в Главной футбольной лиги (MLS) в 2020 году.

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