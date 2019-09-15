СМИ: Отец Месси провел переговоры с футбольным клубом «Интер Майами»

Источник: Reuters

По информации источника, от американской команды встречу посетил спортивный директор Пол Макдоно. Отмечается, что переговоры прошли в Лондоне, при этом тема беседы не уточняется.

Ранее сообщалось, что Бекхэм хочет видеть 32-летнего футболиста в команде. Англичанин связывался с представителями Месси, чтобы узнать, возможен ли переход аргентинца в американский клуб после окончания действующего контракта с «Барселоной» в 2021 году.

Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. В составе испанской команды он становился десятикратным чемпионом Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем.