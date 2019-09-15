Месси вернулся в общую группу «Барселоны»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вернулся в общую группу в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», информирует
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вернулся в общую группу в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», информирует
Кроме того, часть тренировки в общей группе провел Усман Дембеле.
Напомним, что Месси
Матч «Боруссия» — «Барселона» состоится 17 сентября.