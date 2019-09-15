Дубль форварда из ДР Конго помог «Кайсару» победить «Ордабасы» и прервать серию поражений
Шымкентский «Ордабасы» уступил кызылординскому «Кайсару» в домашнем матче 26-го тура казахстанской
Шымкентский «Ордабасы» уступил кызылординскому «Кайсару» в домашнем матче 26-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 15 сентября, и завершилась со счетом 0:2.
Победу «Кайсару» принес дубль форварда из ДР Конго Куле Мбомбо, который забил на 23-й и 31-й минутах. В обоих голах ему ассистировал хавбек сборной Армении Тигран Барсегян, причем в первом случае он вывел партнера на пустые ворота.
Потерпевший пятое поражение в КПЛ «Ордабасы» с 49 очками идет четвертым, а «Кайсар», который одержал 12-ю победу и прервал серию из трех проигрышей, с 40 баллами идет шестым.