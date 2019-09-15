Дубль форварда из ДР Конго помог «Кайсару» победить «Ордабасы» и прервать серию поражений

Игра проходила сегодня, 15 сентября, и завершилась со счетом 0:2.

Победу «Кайсару» принес дубль форварда из ДР Конго Куле Мбомбо, который забил на 23-й и 31-й минутах. В обоих голах ему ассистировал хавбек сборной Армении Тигран Барсегян, причем в первом случае он вывел партнера на пустые ворота.

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