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17:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» победил «Окжетпес» и сохранил лидерство в КПЛ

Костанайский «Тобол» победил «Окжетпес» и сохранил лидерство в казахстанской премьер-лиге, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 15 сентября, и завершилась со счетом 1:0.

Исход матча решился на 86-й минуте, а победный гол у «Тобола» забил ивуарийский форвард Сенин Себаи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для «Тобола» эта победа стала 16-й в КПЛ-2019, а «Окжетпес» потерпел 12-е поражение. С 55 очками костанайцы идут первыми, а кокшетаусцы с 30 баллами занимают восьмое место.

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