«Тобол» победил «Окжетпес» и сохранил лидерство в КПЛ
Костанайский «Тобол» победил «Окжетпес» и сохранил лидерство в казахстанской
Костанайский «Тобол» победил «Окжетпес» и сохранил лидерство в казахстанской
Игра проходила сегодня, 15 сентября, и завершилась со счетом 1:0.
Исход матча решился на 86-й минуте, а победный гол у «Тобола» забил ивуарийский форвард Сенин Себаи.
Для «Тобола» эта победа стала 16-й в КПЛ-2019, а «Окжетпес» потерпел 12-е поражение. С 55 очками костанайцы идут первыми, а кокшетаусцы с 30 баллами занимают восьмое место.