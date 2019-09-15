«Тараз» проиграл «Иртышу» в первом матче после отставки главного тренера
Павлодарский «Иртыш» обыграл «Тараз» в домашнем матче 26-го тура казахстанской
Павлодарский «Иртыш» обыграл «Тараз» в домашнем матче 26-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 15 сентября, и завершилась со счетом 2:0.
Победу «Иртышу» принес сербский форвард Деян Георгиевич, который на 12-й минуте отличился после подачи с углового и открыл счет своим голам в КПЛ.
Для «Иртыша» эта победа стала седьмой в КПЛ, а «Тараз» потерпел 17-е поражение. С 25 очками павлодарцы идут девятыми и на шесть баллов опережают южан, которые занимают десятое место.
Отметим, что для «Тараза» этот матч стал первым после отставки главного тренера Вахида Масудова, обязанности которого теперь исполняет Нурмат Мирзабаев.