«Тараз» проиграл «Иртышу» в первом матче после отставки главного тренера

Игра проходила сегодня, 15 сентября, и завершилась со счетом 2:0.

Победу «Иртышу» принес сербский форвард Деян Георгиевич, который на 12-й минуте отличился после подачи с углового и открыл счет своим голам в КПЛ.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/HIvnpcPnSWA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для «Иртыша» эта победа стала седьмой в КПЛ, а «Тараз» потерпел 17-е поражение. С 25 очками павлодарцы идут девятыми и на шесть баллов опережают южан, которые занимают десятое место.