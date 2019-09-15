«Кайрат» разгромил «Жетысу» и сохранил отрыв от «Астаны»

У «Кайрата» на 13-й и 81-й минутах забил украинский форвард Адеринсола Эсеола, оформивший дубль, на 19-й отличился защитник Гафуржан Суюмбаев, на 31-й — венгерский нападающий Мартон Эппель. Автором единственного гола «Жетысу» на 59-й минуте стал вышедший на замену форвард Айбар Жаксылыков.

Для «Кайрата» эта победа стала 17-й в КПЛ, а «Жетысу» потерпел девятое поражение. Алматинцы с 53 очками идут вторыми, уступая один балл «Тоболу» и опережая на три «Астану», которая провела на два матча меньше. Пятое место с 41 очком занимает «Жетысу».