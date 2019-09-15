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18:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» на 91-й минуте вырвал победу у «Атырау» в матче с камбэком и пятью голами

Футболисты «Актобе» обыграли «Атырау» в домашнем матче 26-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 15 сентября, и завершилась со счетом 3:2.

У «Актобе» на 23-й минуте пенальти реализовал форвард сборной Казахстана Абат Аймбетов, на 64-й свой первый гол в сезоне провел лучший бомбардир КПЛ-2018 Маркос Пизелли, а победный мяч на 91-й провел полузащитник Асланбек Какимов.

За «Атырау» на 37-й минуте отличился экс-хавбек сборной Казахстана Эдуард Сергиенко, а на 45-й — российский форвард Исламнур Абдулавов.

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