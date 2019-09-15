«Актобе» на 91-й минуте вырвал победу у «Атырау» в матче с камбэком и пятью голами
Футболисты «Актобе» обыграли «Атырау» в домашнем матче 26-го тура казахстанской
Футболисты «Актобе» обыграли «Атырау» в домашнем матче 26-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 15 сентября, и завершилась со счетом 3:2.
У «Актобе» на 23-й минуте пенальти реализовал форвард сборной Казахстана Абат Аймбетов, на 64-й свой первый гол в сезоне провел лучший бомбардир КПЛ-2018 Маркос Пизелли, а победный мяч на 91-й провел полузащитник Асланбек Какимов.
За «Атырау» на 37-й минуте отличился