Курьезный автогол принес «Астане» волевую победу над «Шахтером»

На 34-й минуте бельгийский полузащитник Доньет Шкодра вывел «Шахтер» вперед, но во втором тайме «Астана» смогла переломить ход игры. На 55-й минуте хорватский хавбек Марин Томасов сравнял счет, а исход матча решил курьезный автогол сербского защитника Милош Видович на 67-й — вратарь гостей Игорь Шацкий споткнулся перед мячом.

Для «Астаны» эта победа стала 15-й в КПЛ-2019, а «Шахтер» потерпел 11-е поражение. С 50 очками «Астана» идет третьей, отставая на три балла от «Кайрата» и на четыре — от «Тобола», но столичный клуб провел меньше матчей. С 33 очками седьмое место занимает «Шахтер».