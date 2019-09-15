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18:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Клуб российского бизнесмена обыграл «Эвертон» в матче АПЛ

«Эвертон» на выезде уступил «Борнмуту» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2019

Встреча прошла в воскресенье, 15 сентября, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

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В первом тайме команды обменялись голами: на точный удар форварда «Борнмута» Каллума Уилсона забитым мячом ответил нападающий «ирисок» Доминик Калверт-Льюин.

Во второй половине игры Уилсон оформил дубль. Еще один забитый мяч на счету Рйана Фрейзера.

После пяти туров «Борнмут», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, с семью очками располагается на восьмом месте в чемпионате Англии. В активе «Эвертона» столько же баллов, но «ириски» уступают нескольким соперникам по дополнительным показателям и находятся на 11-й строчке.

В следующем туре «Эвертон» 21 сентября на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед». «Борнмут» днем ранее на выезде встретится с «Саутгемптоном».

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Борнмут
3:1
Первый тайм: 1:1
Эвертон
Футбол, Англия, Тур 515.09.2019, 16:00 (МСК UTC+3)Dean Court
Главные тренеры
Эдди ХоуиМарку Силва
Голы
Каллум Уилсон(Джошуа Кинг)23′
Доминик Калверт-Льюин(Ришарлисон)44′
Райан Фрэйзер67′
Каллум Уилсон(Диего Рико)72′
Составы команд
12Аарон Рамсдейл
1Джордан Пикфорд
3Стив Кук
5Майкл Кин
5Натан Аке
12Люка Динь
58′
17Джек Стэйси
13Йерри Мина
29Филип Биллинг
23Шеймус Коулман
7Джошуа Кинг
8Фабиан Делф
40′
9Доминик Соланке
18Морган Шнейдерлен
90+5′
13Каллум Уилсон
17Алекс Ивоби
21Диего Рико
90′
10Гильфи Сигурдссон
71′
33Крис Мефам
20Анисиу Калдейра Бернард
16Льюис Кук
77′
7Ришарлисон
66′81′
8Джефферсон Лерма
11Тео Уолкотт
22Харри Уилсон
57′
9Доминик Калверт-Льюин
71′
24Райан Фрэйзер
27Мойзе Кин
Статистика
0Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)14
6Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
7Угловые7
5Фолы14
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяПол Тирни(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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