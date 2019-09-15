Клуб российского бизнесмена обыграл «Эвертон» в матче АПЛ

Источник: AP 2019

Встреча прошла в воскресенье, 15 сентября, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

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В первом тайме команды обменялись голами: на точный удар форварда «Борнмута» Каллума Уилсона забитым мячом ответил нападающий «ирисок» Доминик Калверт-Льюин.

Во второй половине игры Уилсон оформил дубль. Еще один забитый мяч на счету Рйана Фрейзера.

После пяти туров «Борнмут», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, с семью очками располагается на восьмом месте в чемпионате Англии. В активе «Эвертона» столько же баллов, но «ириски» уступают нескольким соперникам по дополнительным показателям и находятся на 11-й строчке.