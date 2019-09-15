Клуб российского бизнесмена обыграл «Эвертон» в матче АПЛ
«Эвертон» на выезде уступил «Борнмуту» в матче пятого тура Английской
«Эвертон» на выезде уступил «Борнмуту» в матче пятого тура Английской
Встреча прошла в воскресенье, 15 сентября, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
В первом тайме команды обменялись голами: на точный удар форварда «Борнмута» Каллума Уилсона забитым мячом ответил нападающий «ирисок» Доминик
Во второй половине игры Уилсон оформил дубль. Еще один забитый мяч на счету Рйана Фрейзера.
После пяти туров «Борнмут», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, с семью очками располагается на восьмом месте в чемпионате Англии. В активе «Эвертона» столько же баллов, но «ириски» уступают нескольким соперникам по дополнительным показателям и находятся на 11-й строчке.
В следующем туре «Эвертон» 21 сентября на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед». «Борнмут» днем ранее на выезде встретится с «Саутгемптоном».
|Эдди Хоуи
|Марку Силва
|Каллум Уилсон(Джошуа Кинг)
|23′
|Доминик Калверт-Льюин(Ришарлисон)
|44′
|Райан Фрэйзер
|67′
|Каллум Уилсон(Диего Рико)
|72′
|12
|Аарон Рамсдейл
|1
|Джордан Пикфорд
|3
|Стив Кук
|5
|Майкл Кин
|5
|Натан Аке
|12
|Люка Динь
58′
|17
|Джек Стэйси
|13
|Йерри Мина
|29
|Филип Биллинг
|23
|Шеймус Коулман
|7
|Джошуа Кинг
|8
|Фабиан Делф
40′
|9
|Доминик Соланке
|18
|Морган Шнейдерлен
90+5′
|13
|Каллум Уилсон
|17
|Алекс Ивоби
|21
|Диего Рико
90′
|10
|Гильфи Сигурдссон
71′
|33
|Крис Мефам
|20
|Анисиу Калдейра Бернард
|16
|Льюис Кук
77′
|7
|Ришарлисон
66′81′
|8
|Джефферсон Лерма
|11
|Тео Уолкотт
|22
|Харри Уилсон
57′
|9
|Доминик Калверт-Льюин
71′
|24
|Райан Фрэйзер
|27
|Мойзе Кин
|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|14
|6
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|7
|5
|Фолы
|14
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Пол Тирни(Англия)