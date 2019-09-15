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20:47 (мск), источник: Lenta.Ru

«Арсенал» упустил преимущество в два мяча в матче с худшей командой АПЛ

Лондонский «Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Уотфордом» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2019

Встреча состоялась в воскресенье, 15 сентября, и завершилась со счетом 2:2. В первом тайме в составе гостей дважды отличился форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, а во втором тайме хозяевам усилиями Тома Клеверли и Роберто Перейры, реализовавшего пенальти, удалось отыграться.

«Арсенал» упустил шанс выйти по итогам пяти туров на третье место в чемпионате Англии. Сейчас в активе канониров восемь очков, команда расположилась на седьмой строчке. «Уотфорд» с двумя набранными баллами замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре «Арсенал» на своем поле 22 сентября примет «Астон Виллу». «Уотфорд» днем ранее на выезде встретится с «Манчестер Сити».

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Уотфорд
2:2
Первый тайм: 0:2
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 515.09.2019, 18:30 (МСК UTC+3)Vicarage Road
Главные тренеры
Кике Санчес ФлоресУнаи Эмери
Голы
Том Клеверли(Жерар Деулофеу)53′
Пьер-Эмерик Обамеянг(Сеад Колашинац)21′
Роберто Перейра81′
Пьер-Эмерик Обамеянг(Эйнсли Мэйтланд-Найлс)32′
Составы команд
26Бен Фостер
1Бернд Лено
76′
4Крейг Доусон
5Сократис Папастатопулос
21Кико Фемения
56′
23Давид Луиз
27Кристиан Кабаселе
31Сеад Колашинац
43′
8Том Клеверли
15Эйнсли Мэйтланд-Найлс
16Абдулай Дукуре
34Гранит Джака
29Этьенн Капуэ
90+1′
14Пьер-Эмерик Обамеянг
7Жерар Деулофеу
19Николя Пепе
25Хосе Холевас
45+2′78′
8Дани Себальос
60′
2Дарил Янмат
28Джозеф Уиллок
19Уилл Хьюз
63′
10Месут Езил
71′
37Роберто Перейра
24Рис Нелсон
18Андре Грэй
54′
29Маттео Гендузи
45+2′67′
23Исмаила Сарр
11Лукас Торрейра
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
31Удары (всего)7
10Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
7Угловые1
14Фолы4
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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