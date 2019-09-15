«Арсенал» упустил преимущество в два мяча в матче с худшей командой АПЛ
Лондонский «Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Уотфордом» в матче пятого тура Английской
Лондонский «Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Уотфордом» в матче пятого тура Английской
Встреча состоялась в воскресенье, 15 сентября, и завершилась со счетом 2:2. В первом тайме в составе гостей дважды отличился форвард
«Арсенал» упустил шанс выйти по итогам пяти туров на третье место в чемпионате Англии. Сейчас в активе канониров восемь очков, команда расположилась на седьмой строчке. «Уотфорд» с двумя набранными баллами замыкает турнирную таблицу.
В следующем туре «Арсенал» на своем поле 22 сентября примет «Астон Виллу». «Уотфорд» днем ранее на выезде встретится с «Манчестер Сити».
|Кике Санчес Флорес
|Унаи Эмери
|Том Клеверли(Жерар Деулофеу)
|53′
|Пьер-Эмерик Обамеянг(Сеад Колашинац)
|21′
|Роберто Перейра
|81′
|Пьер-Эмерик Обамеянг(Эйнсли Мэйтланд-Найлс)
|32′
|26
|Бен Фостер
|1
|Бернд Лено
76′
|4
|Крейг Доусон
|5
|Сократис Папастатопулос
|21
|Кико Фемения
56′
|23
|Давид Луиз
|27
|Кристиан Кабаселе
|31
|Сеад Колашинац
43′
|8
|Том Клеверли
|15
|Эйнсли Мэйтланд-Найлс
|16
|Абдулай Дукуре
|34
|Гранит Джака
|29
|Этьенн Капуэ
90+1′
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|7
|Жерар Деулофеу
|19
|Николя Пепе
|25
|Хосе Холевас
45+2′78′
|8
|Дани Себальос
60′
|2
|Дарил Янмат
|28
|Джозеф Уиллок
|19
|Уилл Хьюз
63′
|10
|Месут Езил
71′
|37
|Роберто Перейра
|24
|Рис Нелсон
|18
|Андре Грэй
54′
|29
|Маттео Гендузи
45+2′67′
|23
|Исмаила Сарр
|11
|Лукас Торрейра
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|31
|Удары (всего)
|7
|10
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|1
|14
|Фолы
|4
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)