«Арсенал» упустил преимущество в два мяча в матче с худшей командой АПЛ

Источник: AP 2019

Встреча состоялась в воскресенье, 15 сентября, и завершилась со счетом 2:2. В первом тайме в составе гостей дважды отличился форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, а во втором тайме хозяевам усилиями Тома Клеверли и Роберто Перейры, реализовавшего пенальти, удалось отыграться.

«Арсенал» упустил шанс выйти по итогам пяти туров на третье место в чемпионате Англии. Сейчас в активе канониров восемь очков, команда расположилась на седьмой строчке. «Уотфорд» с двумя набранными баллами замыкает турнирную таблицу.