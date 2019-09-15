«В шоке от того, что судьи не засчитывают нам голы». Григорчук — о победе «Астаны», составе и МЮ

Источник: Reuters

Cтоличный клуб на своем поле обыграл карагандинцев со счетом 2:1, благодаря курьезному автоголу.

— Были ли у вас опасения за результат после первого тайма?

— Мы были сконцентрированы на том, что мы проигрываем и что сделать, чтобы выиграть. Именно этим и были заняты наши головы, — цитирует Григорчука официальный сайт «Астаны».

— Почему сегодня не играли Юрий Логвиненко и Фирмин Мубеле?

— Они не совсем здоровы.

— В составе команды три центральных защитника, планируете ли вы выпустить в Манчестере более опытного Жарко Томашевича или имеющего постоянную игровую практику Луку Шимуновича?

— Состав на матч мы определим 19 сентября в обед, поэтому сейчас я не готов вам ничего сказать, но Жарко, как и все готовится к матчу.

— Сегодня вы играли 4−3−3 с Маевским в опорной зоне. Эта схема была под сегодняшний матч или вы планируете и в будущем ее использовать?

— Мы уже так не раз играли, у нас есть ряд вариантов в центре поля, и мы этим будем пользоваться и впредь.

— Не считаете ли вы, что Дорин Ротариу более эффективен на фланге, чем на позиции центрального нападающего?

— Я считаю, что он может качественно сыграть на любой позиции в атаке.

— Исходя из того, как тяжело складывался матч, нет ли ощущения, что игроки головой уже были на «Олд Траффорд»?

— Это полностью исключено. У нас был целый ряд причин отнестись к матчу с «Шахтером» очень серьезно. После пауз на игры сборных всегда получается дисбаланс и всегда эти матчи очень тяжелые.

— Сегодня играл основной состав, будут ли они готовы сыграть в Манчестере, или будет ротация?

— Опять же состав мы определим только в день матча в обед, я могу лишь высказать предположения. Я не исключаю, что какая-то ротация возможна.

— Насколько команда после паузы готова к такому серьезному сопернику, как «Манчестер Юнайтед»?

— Сегодня было видно, что команда выглядела очень сильно по движению, команда выполнила огромный объем работы, поэтому эту игру можно смело занести в актив.

— Исходя из предыдущих встреч с «Шахтером», можете ли вы назвать горняков самым неудобным соперником в Казахстане?

— Я могу лишь сказать, что с большим уважением отношусь к «Шахтеру» и главному тренеру этой команды. Это солидная, играющая команда, но сказать, что самый неудобный соперник, я бы не стал это говорить.

— С трибун показалось, что вы недовольны игрой Романа Муртазаева, так ли это?

— Вам показалось. Я был сегодня очень недоволен тем, что нам не засчитали уже четвертый-пятый гол в чемпионате. Вдумайтесь: «Астана» — флагман футбола, и ей судьи уже не засчитывают не первый гол. Я нахожусь в шоке от этого! К сожалению, я не нахожу объяснения почему это происходит и продолжается. Мы собрали нарезку таких эпизодов, и когда это вместе все посмотришь, становится очень неприятно и непонятно.

— Злит ли это дополнительно игроков?

— Футболистов это очень расстраивает, они не понимают почему так происходит, и почему людям позволяется так вести себя в адрес очень титулованного и заслуженного клуба. Честно говоря, мне нечего им ответить, и мне очень жаль, что я их не могу защитить.