«Шахтер» и минское «Динамо» победили в матчах чемпионата Беларуси

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Сегодня солигорский «Шахтер» одолел на выезде футболистов «Ислочи» с минимальным перевесом 1:0. Победный гол на 64-й минуте игры забил Элис Бакай.

Минское «Динамо», благодаря дублю Данило, переиграло на свой арене гостей из «Слуцка» — 2:1. Ответный мяч забил Марат Бураев.

Ранее лидеры первенства футболисты брестского «Динамо» разгромили у себя дома «Минск» — 3:0. На 65-й минуте счет открыл Алексей Хобленко, через 7 минут Денис Лаптев удвоил преимущество брестчан, а затем Павел Савицкий поставил последнюю точку — 3:0.

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Борисовский БАТЭ принимал на своей арене «Городею» и пропустил мяч в самом начале второго тайма после удара Артема Митасова. На исходе часа игрового времени Максим Скавыш восстановил равновесие в счете, а на 81-й минуте капитан борисовчан Игорь Стасевич принес своей команде волевую победу — 2:1.

Жодинское «Торпедо-БелАЗ» у себя дома одолело гродненский «Неман» с минимальным перевесом — 1:0, благодаря голу Дмитрия Юсова в конце первой половины встречи.

В Мозыре местная «Славиия» и столичный «Энергетик-БГУ» сыграли вничью — 2:2.

Завершится 21-й тур 16 сентября матчем «Витебск» — «Гомель».

Положение в группе лидеров сейчас таково: «Динамо» (Брест) — 51 очко (20 матчей), БАТЭ — 46 (19), «Шахтер» — 46 (19), «Динамо» (Минск) — 40 (20), «Торпедо-БелАЗ» — 35 (21), «Ислочь» — 34 (21).