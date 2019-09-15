Казахстанец Меркель отдал голевую передачу за голландский клуб
Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель отыграл все 90 минут за «Хераклес» в домашнем матче с «Виллем II», передает корреспондент Vesti.kz.
Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель отыграл все 90 минут за «Хераклес» в домашнем матче с «Виллем II», передает корреспондент Vesti.kz.
Игра шестого тура чемпионата Голландии завершилась победой хозяев — 4:1. На 55-й минуте Меркель помог забить Силвестеру ван дер Ватеру, а их команда повела 3:1.
С восемью очками «Хераклес» идет десятым, а «Виллем II» c девятью баллами занимает восьмое место. В следующем туре команда Меркеля 20 сентября примет «Твенте», который с 13 очками располагается третьим в таблице.
В текущем сезоне на счету Меркеля уже две голевых передач в шести матчах. Также казахстанец успел получить одну желтую карточку.
За «Хераклес» Меркель выступает с лета 2018 года. В прошлом сезоне он отметился двумя голевыми передачами в 34 матчах чемпионата и помог клубу выйти в
Весной Меркель вернулся в сборную Казахстана после почти четырехлетнего перерыва и сыграл в матчах с Шотландией (3:0) и Россией (0:4). Июньские игры с Бельгией (0:3) и