Казахстанец Меркель отдал голевую передачу за голландский клуб

Источник: AP 2019

Игра шестого тура чемпионата Голландии завершилась победой хозяев — 4:1. На 55-й минуте Меркель помог забить Силвестеру ван дер Ватеру, а их команда повела 3:1.

С восемью очками «Хераклес» идет десятым, а «Виллем II» c девятью баллами занимает восьмое место. В следующем туре команда Меркеля 20 сентября примет «Твенте», который с 13 очками располагается третьим в таблице.

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В текущем сезоне на счету Меркеля уже две голевых передач в шести матчах. Также казахстанец успел получить одну желтую карточку.

За «Хераклес» Меркель выступает с лета 2018 года. В прошлом сезоне он отметился двумя голевыми передачами в 34 матчах чемпионата и помог клубу выйти в плей-офф за место в Лиге Европы. В мае «Хераклес» продлил контракт с казахстанцем до июня 2020 года.