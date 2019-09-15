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15 сентября, источник: Газета.Ру

«Реал» может инвестировать в трансферы рекордную сумму

Руководство мадридского «Реала» сегодня обсудит трансферный бюджет клуба на сезон-2019/20.

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13
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Об этом сообщает испанское издание AS.

Мадридцы имеют 156 миллионов евро ликвидных активов, которые они могут потратить на покупку новых игроков. Кроме того, у сливочных есть возможность получения кредита в размере 285 миллионов евро с очень выгодными условиями и процентной ставкой, если они захотят приобрести топ-футболистов следующим летом.

Таким образом, общий трансферный бюджет мадридцев на ближайшие два межсезонья может составить 441 миллион. Приоритетной целью «Реала» на лето 2020 года по-прежнему является нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

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