«Реал» может инвестировать в трансферы рекордную сумму

Мадридцы имеют 156 миллионов евро ликвидных активов, которые они могут потратить на покупку новых игроков. Кроме того, у сливочных есть возможность получения кредита в размере 285 миллионов евро с очень выгодными условиями и процентной ставкой, если они захотят приобрести топ-футболистов следующим летом.