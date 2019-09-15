«Реал» может инвестировать в трансферы рекордную сумму
Руководство мадридского «Реала» сегодня обсудит трансферный бюджет клуба на сезон-2019/20.
Руководство мадридского «Реала» сегодня обсудит трансферный бюджет клуба на сезон-2019/20.
Об этом сообщает испанское издание AS.
Мадридцы имеют 156 миллионов евро ликвидных активов, которые они могут потратить на покупку новых игроков. Кроме того, у сливочных есть возможность получения кредита в размере 285 миллионов евро с очень выгодными условиями и процентной ставкой, если они захотят приобрести
Таким образом, общий трансферный бюджет мадридцев на ближайшие два межсезонья может составить 441 миллион. Приоритетной целью «Реала» на лето 2020 года