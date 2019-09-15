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15 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Гол Зе Луиша помог «Порту» обыграть «Портимоненсе»

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Футболисты «Порту» одержали гостевую победу над «Портимоненсе» в матче пятого тура чемпионата Португалии.

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Источник: AFP 2019

Встреча, прошедшая в воскресенье в Портимане, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Порту». В составе победителей голами отметились Алекс Теллес (25-я минута, с пенальти), Зе Луиш (45) и Иван Маркано (90+8). У проигравших отличились Денер (74) и Коки Андзаи (77). Защитник гостей Теллес получил прямую красную карточку в компенсированное ко второму тайму время (90+4).

Зе Луиш, перешедший в «Порту» из «Спартака» этим летом, забил шестой гол в семи официальных матчах за новую команду.

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