Пентек принес «Милану» победу над «Вероной» в чемпионате Италии
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. «Милан» обыграл «Верону» в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. «Милан» обыграл «Верону» в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Вероне, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Милана», победу которому принес гол Кшиштофа Пентека с пенальти (68-я минута). У «Вероны» на 21-й минуте был удален Мариуш Стемпинський, у «Милана» на пятой добавленной к матчу минуте — Давиде Калабрия.
«Милан» с 6 очками идет на седьмом месте в чемпионате, «Верона» с 4 очками — 11-я.
|Иван Юрич
|Марко Джампаоло
|Кшиштоф Пентек
|68′
|1
|Марко Сильвестри
85′
|99
|Джанлуиджи Доннарумма
|5
|Давиде Фараони
|2
|Давиде Калабрия
90+4′
|21
|Корай Гюнтер
64′
|13
|Алессио Романьоли
|24
|Мараш Кумбулла
|22
|Матео Пабло Музаккьо
|4
|Мигел Велозу
39′
|68
|Рикардо Родригес
|34
|Софьян Амрабат
74′
|20
|Лукас Билья
|88
|Дарко Лазович
|79
|Франк Кессье
|9
|Мариуш Стемпиньски
21′
|8
|Хесус Хоакин Сусо
|13
|Амир Ррахмани
79′
|9
|Кшиштоф Пентек
24′
|10
|Самуэль Ди Кармине
|10
|Хакан Чалханоглу
|14
|Валерио Верре
67′
|39
|Лукас Пакета
35′45′
|32
|Маттео Пессина
|18
|Анте Ребич
86′
|20
|Маттиа Дзакканьи
79′
|66
|Дженнаро Тутино
|4
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|17
|1
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|7
|13
|Фолы
|17
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Джанлука Манганьелло(Италия)