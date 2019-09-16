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00:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пентек принес «Милану» победу над «Вероной» в чемпионате Италии

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. «Милан» обыграл «Верону» в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в Вероне, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Милана», победу которому принес гол Кшиштофа Пентека с пенальти (68-я минута). У «Вероны» на 21-й минуте был удален Мариуш Стемпинський, у «Милана» на пятой добавленной к матчу минуте — Давиде Калабрия.

«Милан» с 6 очками идет на седьмом месте в чемпионате, «Верона» с 4 очками — 11-я.

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Верона
0:1
Первый тайм: 0:0
Милан
Футбол, Италия, Тур 315.09.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Главные тренеры
Иван ЮричМарко Джампаоло
Голы
Кшиштоф Пентек68′
Составы команд
1Марко Сильвестри
85′
99Джанлуиджи Доннарумма
5Давиде Фараони
2Давиде Калабрия
90+4′
21Корай Гюнтер
64′
13Алессио Романьоли
24Мараш Кумбулла
22Матео Пабло Музаккьо
4Мигел Велозу
39′
68Рикардо Родригес
34Софьян Амрабат
74′
20Лукас Билья
88Дарко Лазович
79Франк Кессье
9Мариуш Стемпиньски
21′
8Хесус Хоакин Сусо
13Амир Ррахмани
79′
9Кшиштоф Пентек
24′
10Самуэль Ди Кармине
10Хакан Чалханоглу
14Валерио Верре
67′
39Лукас Пакета
35′45′
32Маттео Пессина
18Анте Ребич
86′
20Маттиа Дзакканьи
79′
66Дженнаро Тутино
Статистика
4Желтые карточки3
1Красные карточки1
0Голевые моменты0
8Удары (всего)17
1Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
2Угловые7
13Фолы17
5Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДжанлука Манганьелло(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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