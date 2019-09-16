Пентек принес «Милану» победу над «Вероной» в чемпионате Италии

Встреча, прошедшая в Вероне, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Милана», победу которому принес гол Кшиштофа Пентека с пенальти (68-я минута). У «Вероны» на 21-й минуте был удален Мариуш Стемпинський, у «Милана» на пятой добавленной к матчу минуте — Давиде Калабрия.