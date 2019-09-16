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00:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Монако» с Головиным в составе проиграл «Марселю» в чемпионате Франции

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Футболисты «Марселя» одержали волевую победу над «Монако» в матче пятого тура чемпионата Франции, отыгравшись со счета 0:2.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая на поле «Монако», завершилась со счетом 4:3 в пользу «Марселя», в составе которого отличились Дарио Бенедетто (39-я, 67-я минута), Валер Жермен (42) и Димитри Пайет (61). У «Монако» дубль оформил Виссам Бен Йеддер (17 — пенальти, 27), еще один гол забил Бальде Кейта (76), заменивший полузащитника сборной России Александра Головина на 68-й минуте.

«Марсель» с 10 очками идет на четвертом месте в таблице. «Монако» с тремя поражениями и без побед в пяти сыгранных матчах — на 19-м месте.

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Монако
3:4
Первый тайм: 2:2
Марсель
Футбол, Франция, Тур 515.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Stade Louis II
Главные тренеры
Леонарду ЖардимАндре Виллаш-Боаш
Голы
Виссам Бен Йеддер17′
Дарио Исмаэль Бенедетто38′
Виссам Бен Йеддер26′
Валер Жермен41′
Кейта Бальде75′
Димитри Пайет61′
Дарио Исмаэль Бенедетто66′
Составы команд
40Бенжамен Леком
30Стив Манданда
12Рубен Агилар
42′
17Буна Сарр
2Фоде Балло-Туре
36′
18Жордан Амави
3Гильермо Марипан
3Соберон Альваро Гонсалес
62′
25Камиль Глик
4Бубакар Камара
15′
11Желсон Мартинш
27Максим Лопес
6Темуе Бакайоко
12Кевин Стротман
20Ислам Слимани
10Димитри Пайет
17Александр Головин
69′
8Морган Сансон
79′
14Кейта Бальде
90+1′
21Валентен Ронжье
4Сеск Фабрегас
69′
9Дарио Исмаэль Бенедетто
90+1′90′
8Адриэн Силва
15Дуйе Чалета-Цар
22Виссам Бен Йеддер
56′
28Валер Жермен
90′
22Жан-Кевин Огюстен
7Неманья Радоньич
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)13
8Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
6Угловые4
9Фолы14
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАнтони Готье(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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