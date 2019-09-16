«Монако» с Головиным в составе проиграл «Марселю» в чемпионате Франции
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Футболисты «Марселя» одержали волевую победу над «Монако» в матче пятого тура чемпионата Франции, отыгравшись со счета 0:2.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Футболисты «Марселя» одержали волевую победу над «Монако» в матче пятого тура чемпионата Франции, отыгравшись со счета 0:2.
Встреча, прошедшая на поле «Монако», завершилась со счетом 4:3 в пользу «Марселя», в составе которого отличились Дарио Бенедетто (39-я, 67-я минута), Валер Жермен (42) и Димитри Пайет (61). У «Монако» дубль оформил Виссам Бен Йеддер (17 — пенальти, 27), еще один гол забил Бальде Кейта (76), заменивший полузащитника сборной России Александра Головина на 68-й минуте.
«Марсель» с 10 очками идет на четвертом месте в таблице. «Монако» с тремя поражениями и без побед в пяти сыгранных матчах — на 19-м месте.
|Леонарду Жардим
|Андре Виллаш-Боаш
|Виссам Бен Йеддер
|17′
|Дарио Исмаэль Бенедетто
|38′
|Виссам Бен Йеддер
|26′
|Валер Жермен
|41′
|Кейта Бальде
|75′
|Димитри Пайет
|61′
|Дарио Исмаэль Бенедетто
|66′
|40
|Бенжамен Леком
|30
|Стив Манданда
|12
|Рубен Агилар
42′
|17
|Буна Сарр
|2
|Фоде Балло-Туре
36′
|18
|Жордан Амави
|3
|Гильермо Марипан
|3
|Соберон Альваро Гонсалес
62′
|25
|Камиль Глик
|4
|Бубакар Камара
15′
|11
|Желсон Мартинш
|27
|Максим Лопес
|6
|Темуе Бакайоко
|12
|Кевин Стротман
|20
|Ислам Слимани
|10
|Димитри Пайет
|17
|Александр Головин
69′
|8
|Морган Сансон
79′
|14
|Кейта Бальде
90+1′
|21
|Валентен Ронжье
|4
|Сеск Фабрегас
69′
|9
|Дарио Исмаэль Бенедетто
90+1′90′
|8
|Адриэн Силва
|15
|Дуйе Чалета-Цар
|22
|Виссам Бен Йеддер
56′
|28
|Валер Жермен
90′
|22
|Жан-Кевин Огюстен
|7
|Неманья Радоньич
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|13
|8
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Антони Готье(Франция)