«Монако» с Головиным в составе проиграл «Марселю» в чемпионате Франции

Встреча, прошедшая на поле «Монако», завершилась со счетом 4:3 в пользу «Марселя», в составе которого отличились Дарио Бенедетто (39-я, 67-я минута), Валер Жермен (42) и Димитри Пайет (61). У «Монако» дубль оформил Виссам Бен Йеддер (17 — пенальти, 27), еще один гол забил Бальде Кейта (76), заменивший полузащитника сборной России Александра Головина на 68-й минуте.