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00:55 (мск), источник: Sport24

Головин с «Монако» снова на дне. Вели у Виллаш-Боаша 2:0, но все равно проиграли

Все еще без побед в этом сезоне.

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Источник: AFP 2019

Вы устали это слышать, но у «Монако» все плохо. Да, в этом сезоне тоже. Хуже только «Дижон», набравший все одно очко в пяти стартовых турах. У команды Жардима в два раза больше благодаря результативным ничьим с «Нимом» и «Страсбуром» (оба раза по 2:2). А в первых матчах сезона «Монако» без шансов влетело «Лиону» и «Метцу» (оба раза по 0:3).

«Марсель» — тоже сложный соперник. Бывший коуч «Челси» и «Зенита» Андре Виллаш-Боаш наконец вернулся в футбол после затянувшегося отпуска и неплохо ставит новой команде игру. Хотя по именам у монегасков составе намного более топовый: Сеск, Бакайоко, Слимани, Мартинш, Бен-Йеддер.

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Именно француз, только что купленный у «Севильи» за 40 миллионов, был главной звездой в начале матча. Сначала реализовал сомнительный пенальти за игру рукой защитника в штрафной «Марселя», потом добил мяч в пустые ворота после классного паса от Ислама Слимани.

И с «Нимом», и со «Страсбуром» команда Жардима тоже вела в счете, но не удержала победу. К перерыву матча против «Олимпика» случилось то же самое: Бенедетто и Жермен (еще три года назад он становился с «Монако» чемпионом Франции) похоронили надежды фанатов хозяев.

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Во втором тайме «Монако» добил Димитри Пайе. Если вы ждали банки от Головина, но насладитесь хотя бы лонг-шотом от звезды «Марселя». Пайе вернул свой 2016-й, расчехлил правую и пробил из-под защитника в дальний нижний угол.

Еще один голеадор команды Виллаш-Боаша — Дарио Бенедетто. До этого сезона 29-летний аргентинец никогда не играл в Европе, но «Марсель» выкупил форварда у «Боки» за 14 миллионов. В последних трех матчах латиноамериканец забил уже 4 гола, в ворота «Монако» оформил дубль.

Спустя 3 минуты Головин уже смотрел за игрой «Монако» со скамейке, а еще через 5 вышедший вместо него Кейта Бальде забил 3-й гол монегасков и 7-й в матче. Но это не помогло команде победить.

«Монако» — самая пропускающая команда в топ-5 лиг прямо сейчас. 14 голов в 5 матчах — это слишком много даже для аутсайдера чемпионата Франции.

Похоже, Леонардо Жардим близок ко второй подряд отставке за год, а Жозе Моуринью — к тому, чтобы стать тренером очередного русского гения.

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Данила Игнатов

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Монако
3:4
Первый тайм: 2:2
Марсель
Футбол, Франция, Тур 515.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Stade Louis II
Главные тренеры
Леонарду ЖардимАндре Виллаш-Боаш
Голы
Виссам Бен Йеддер17′
Дарио Исмаэль Бенедетто38′
Виссам Бен Йеддер26′
Валер Жермен41′
Кейта Бальде75′
Димитри Пайет61′
Дарио Исмаэль Бенедетто66′
Составы команд
40Бенжамен Леком
30Стив Манданда
12Рубен Агилар
42′
17Буна Сарр
2Фоде Балло-Туре
36′
18Жордан Амави
3Гильермо Марипан
3Соберон Альваро Гонсалес
62′
25Камиль Глик
4Бубакар Камара
15′
11Желсон Мартинш
27Максим Лопес
6Темуе Бакайоко
12Кевин Стротман
20Ислам Слимани
10Димитри Пайет
17Александр Головин
69′
8Морган Сансон
79′
14Кейта Бальде
90+1′
21Валентен Ронжье
4Сеск Фабрегас
69′
9Дарио Исмаэль Бенедетто
90+1′90′
8Адриэн Силва
15Дуйе Чалета-Цар
22Виссам Бен Йеддер
56′
28Валер Жермен
90′
22Жан-Кевин Огюстен
7Неманья Радоньич
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)13
8Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
6Угловые4
9Фолы14
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАнтони Готье(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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