Головин с «Монако» снова на дне. Вели у Виллаш-Боаша 2:0, но все равно проиграли

Источник: AFP 2019

Вы устали это слышать, но у «Монако» все плохо. Да, в этом сезоне тоже. Хуже только «Дижон», набравший все одно очко в пяти стартовых турах. У команды Жардима в два раза больше благодаря результативным ничьим с «Нимом» и «Страсбуром» (оба раза по 2:2). А в первых матчах сезона «Монако» без шансов влетело «Лиону» и «Метцу» (оба раза по 0:3).

«Марсель» — тоже сложный соперник. Бывший коуч «Челси» и «Зенита» Андре Виллаш-Боаш наконец вернулся в футбол после затянувшегося отпуска и неплохо ставит новой команде игру. Хотя по именам у монегасков составе намного более топовый: Сеск, Бакайоко, Слимани, Мартинш, Бен-Йеддер.

Именно француз, только что купленный у «Севильи» за 40 миллионов, был главной звездой в начале матча. Сначала реализовал сомнительный пенальти за игру рукой защитника в штрафной «Марселя», потом добил мяч в пустые ворота после классного паса от Ислама Слимани.

И с «Нимом», и со «Страсбуром» команда Жардима тоже вела в счете, но не удержала победу. К перерыву матча против «Олимпика» случилось то же самое: Бенедетто и Жермен (еще три года назад он становился с «Монако» чемпионом Франции) похоронили надежды фанатов хозяев.

Во втором тайме «Монако» добил Димитри Пайе. Если вы ждали банки от Головина, но насладитесь хотя бы лонг-шотом от звезды «Марселя». Пайе вернул свой 2016-й, расчехлил правую и пробил из-под защитника в дальний нижний угол.

Еще один голеадор команды Виллаш-Боаша — Дарио Бенедетто. До этого сезона 29-летний аргентинец никогда не играл в Европе, но «Марсель» выкупил форварда у «Боки» за 14 миллионов. В последних трех матчах латиноамериканец забил уже 4 гола, в ворота «Монако» оформил дубль.

Спустя 3 минуты Головин уже смотрел за игрой «Монако» со скамейке, а еще через 5 вышедший вместо него Кейта Бальде забил 3-й гол монегасков и 7-й в матче. Но это не помогло команде победить.

«Монако» — самая пропускающая команда в топ-5 лиг прямо сейчас. 14 голов в 5 матчах — это слишком много даже для аутсайдера чемпионата Франции.

Похоже, Леонардо Жардим близок ко второй подряд отставке за год, а Жозе Моуринью — к тому, чтобы стать тренером очередного русского гения.

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