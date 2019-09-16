Головин с «Монако» снова на дне. Вели у Виллаш-Боаша 2:0, но все равно проиграли
Все еще без побед в этом сезоне.
Все еще без побед в этом сезоне.
Вы устали это слышать, но у «Монако» все плохо. Да, в этом сезоне тоже. Хуже только «Дижон», набравший все одно очко в пяти стартовых турах. У команды Жардима в два раза больше благодаря результативным ничьим с «Нимом» и «Страсбуром» (оба раза по 2:2). А в первых матчах сезона «Монако» без шансов влетело «Лиону» и «Метцу» (оба раза по 0:3).
«Марсель» — тоже сложный соперник. Бывший коуч «Челси» и «Зенита» Андре
Именно француз, только что купленный у «Севильи» за 40 миллионов, был главной звездой в начале матча. Сначала реализовал сомнительный пенальти за игру рукой защитника в штрафной «Марселя», потом добил мяч в пустые ворота после классного паса от Ислама Слимани.
И с «Нимом», и со «Страсбуром» команда Жардима тоже вела в счете, но не удержала победу. К перерыву матча против «Олимпика» случилось то же самое: Бенедетто и Жермен (еще три года назад он становился с «Монако» чемпионом Франции) похоронили надежды фанатов хозяев.
Во втором тайме «Монако» добил Димитри Пайе. Если вы ждали банки от Головина, но насладитесь хотя бы
Еще один голеадор команды
Спустя 3 минуты Головин уже смотрел за игрой «Монако» со скамейке, а еще через 5 вышедший вместо него Кейта Бальде забил 3-й гол монегасков и 7-й в матче. Но это не помогло команде победить.
Похоже, Леонардо Жардим близок ко второй подряд отставке за год, а Жозе Моуринью — к тому, чтобы стать тренером очередного русского гения.
Данила Игнатов
|Леонарду Жардим
|Андре Виллаш-Боаш
|Виссам Бен Йеддер
|17′
|Дарио Исмаэль Бенедетто
|38′
|Виссам Бен Йеддер
|26′
|Валер Жермен
|41′
|Кейта Бальде
|75′
|Димитри Пайет
|61′
|Дарио Исмаэль Бенедетто
|66′
|40
|Бенжамен Леком
|30
|Стив Манданда
|12
|Рубен Агилар
42′
|17
|Буна Сарр
|2
|Фоде Балло-Туре
36′
|18
|Жордан Амави
|3
|Гильермо Марипан
|3
|Соберон Альваро Гонсалес
62′
|25
|Камиль Глик
|4
|Бубакар Камара
15′
|11
|Желсон Мартинш
|27
|Максим Лопес
|6
|Темуе Бакайоко
|12
|Кевин Стротман
|20
|Ислам Слимани
|10
|Димитри Пайет
|17
|Александр Головин
69′
|8
|Морган Сансон
79′
|14
|Кейта Бальде
90+1′
|21
|Валентен Ронжье
|4
|Сеск Фабрегас
69′
|9
|Дарио Исмаэль Бенедетто
90+1′90′
|8
|Адриэн Силва
|15
|Дуйе Чалета-Цар
|22
|Виссам Бен Йеддер
56′
|28
|Валер Жермен
90′
|22
|Жан-Кевин Огюстен
|7
|Неманья Радоньич
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|13
|8
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Антони Готье(Франция)