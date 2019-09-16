Ибрагимович разрывает MLS. В 37 лет установил рекорд клуба
Просто лучший.
Просто лучший.
16 сентября в главной футбольной лиге Северной Америки (MLS) прошёл очередной игровой день. В одном из матчей «Лос-Анджелес Гэлакси» принимал на своём поле «Спортинг» из
Главным действующим лицом этого представления стал лидер команды Златан Ибрагимович. Швед оформил
Ибрагимович проводит в «Гэлакси» всего второй сезон. За 52 матча швед отличился уже 48 раз, ворвавшись в тройку лучших бомбардиров в истории клуба. Выше него стоят только ирландец Робби Кин (105), а также легенда «Гэлакси» и всего американского футбола Лэндон Донован (137).
Именно рекорд Донована и побил Ибрагимович. В сезоне-2008 американский нападающий забил 24 мяча. Ближе всех к этому достижению подбирался уже упомянутый Кин, в 2014 году отметившийся 23 голами.
То есть, исходя из этого, Ибрагимовича уже можно отнести к легендам клуба. Его скорострельность — один гол за 92 минуты. Никто даже близко не подбирался к таким показателям.
В текущем регулярном чемпионате «Лос-Анджелес Гэлакси» осталось провести четыре матча. Команда идёт на пятом месте в Западной конференции. Однако плотность в таблице высока, поэтому любая осечка может привести к пропуску