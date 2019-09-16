Дом Юмтити обокрали во время матча «сине-гранатовых» с «Валенсией»

Встреча 4-го тура чемпионата Испании состоялась на стадионе «Камп Ноу» в субботу и завершилась победой хозяев поля со счетом 5:2. Юмтити не принимал участия в игре, но присутствовал на арене. Звонок в полицию сделали соседи футболиста, которые заметили, что дверь принадлежащего французскому защитнику особняка открыта. Прибывшие полицейские зафиксировали следы взлома и обнаружили пустой сейф. По показаниям свидетелей, в ограблении участвовало не менее четырех человек в балаклавах. Точная сумма ущерба, причиненного футболисту, не называется.