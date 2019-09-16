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13:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дом Юмтити обокрали во время матча «сине-гранатовых» с «Валенсией»

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Дом футболиста «Барселоны» Самюэля Юмтити обокрали во время матча «сине-гранатовых» с «Валенсией», сообщает испанская газета La Vanguardia.

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Источник: AP 2019

Встреча 4-го тура чемпионата Испании состоялась на стадионе «Камп Ноу» в субботу и завершилась победой хозяев поля со счетом 5:2. Юмтити не принимал участия в игре, но присутствовал на арене. Звонок в полицию сделали соседи футболиста, которые заметили, что дверь принадлежащего французскому защитнику особняка открыта. Прибывшие полицейские зафиксировали следы взлома и обнаружили пустой сейф. По показаниям свидетелей, в ограблении участвовало не менее четырех человек в балаклавах. Точная сумма ущерба, причиненного футболисту, не называется.

Юмтити не первый игрок «Барселоны», дом которого обокрали за последнее время. Ранее воры проникали в дома Кевина-Принса Боатенга и Жорди Альбы.

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