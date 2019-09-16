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14:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер поработавший с 55 командами немецкий тренер-рекордсмен

Немецкий тренер Руди Гутендорф, за свою карьеру поработавший с 55 клубами из 32 стран, умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Немецкого футбольного союза (DFB).

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Источник: AP 2019

Специалист скончался вечером в воскресенье, 15 сентября. «Мы потеряли человека, который отличался большим сердцем и дарил нам позитив каждый день», — говорится в сообщении семьи Гутендорфа.

Он является обладателем рекорда по количеству команд, которыми ему довелось руководить за годы карьеры. Гутендорф за свою тягу к смене обстановки получил прозвище «неутомимый Руди».

Немец начал тренерскую карьеру в 1946 году и работал с рядом немецких клубов, а в 1955-м переехал в Швейцарию. Гутендорф после этого путешествовал в течение почти 50 лет, тренировал клубы и сборные на пяти континентах. Последней командой, которую возглавлял тренер, была национальная команда Самоа.

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