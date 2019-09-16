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15:01 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-игрок «Кайрата» забил 21-й гол и помог клубу выиграть в матче чемпионата

Пекинский «Бэйцзин Энтерпрайзес», за который выступает бывший футболист «Кайрата» Жерар Гоу, одержал победу над «Шанхай Шеньсинь» в выездном матче 25-го тура первой лиги Китая, передает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей на 10-й и 26-й минутах отличились Гоу и Цзяньвэнь Ван соответственно. У проигравших на 87-й минуте один мяч отыграл Сюй Цзюньминь.

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После этой игры «Бэйцзин Энтерпрайзес» с 41 очком в активе расположился на пятом месте, а «Шанхай Шеньсинь» с 12 баллами осел на последней, 16-й строчке в таблице.

При этом Гоу довел количество своих голов до 21, что позволило ему сохранить лидерство в споре бомбардиров с отрывом в четыре мяча от ближайшего преследователя.

Отметим, что Гоу выступал за «Кайрат» с июня 2014 по ноябрь 2017 года. В 102 матчах чемпионата забил 80 голов, а в 19 играх Лиги Европы отличился 11 раз. Ивуариец по три раза становился лучшим бомбардиром КПЛ (2015 — 22 мяча, 2016 — 22, 2017 — 24), серебряным призером КПЛ и победителем Кубка Казахстана.

Интересно, что в прошлом году 30-летний Гоу заявил о готовности играть за сборную Казахстана.

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