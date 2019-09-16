Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Динамо
Уфа
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ростов
Ахмат
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:00
Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
15.09
Бетис
Хетафе
11
Футбол. Зарубежный
15.09
Монако
Марсель
34
Все события
Фоторепортажи
10«Спартак» проиграл «Уралу»
49Взгляды Медведевой и Тутберидзе, перфоманс для Загитовой. Главные фото прокатов сборной России
16:12 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду про обвинения в изнасиловании: Переключал канал, чтобы дети не слышали. Чувствовал себя неловко

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о том, как отразился на его жизни скандал с обвинениями в изнасиловании от американки Кэтрин Майорги.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

«Они порочат твое достоинство. Это сложно. У меня есть девушка, есть семья, дети. Когда они порочат твою честность, это плохо, это трудно. Однажды дома мы сидели с моей девушкой в гостиной и смотрели новости. Там начали рассказывать о Криштиану Роналду и тому подобное. Я услышал, что мои дети спускаются по лестнице, и переключил канал, потому что почувствовал себя неловко. Я был смущен. Я просто сменил канал, чтобы дети не слышали о том, как плохо говорят о его отце и о том случае. Честно говоря, это вызывает у меня очень плохие чувства», — сказал Роналду.

Источник — As

Читайте также
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Перед боями я занимаюсь сексом максимально много». Ронда Раузи плохого не посоветует
Самая красивая спортивная журналистка Италии. Фото
Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса? Загитова давно уже там
Ибрагимович разрывает MLS. В 37 лет он установил рекорд клуба
Чемпионки ОИ нам не по зубам. Россия разгромлена Китаем на КМ
Месси вернулся
Топ-10 недорогих кроссовок на замену брендам
«Спартак» остался без главного тренера перед матчем с «Барысом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь