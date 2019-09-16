Роналду про обвинения в изнасиловании: Переключал канал, чтобы дети не слышали. Чувствовал себя неловко

«Они порочат твое достоинство. Это сложно. У меня есть девушка, есть семья, дети. Когда они порочат твою честность, это плохо, это трудно. Однажды дома мы сидели с моей девушкой в гостиной и смотрели новости. Там начали рассказывать о Криштиану Роналду и тому подобное. Я услышал, что мои дети спускаются по лестнице, и переключил канал, потому что почувствовал себя неловко. Я был смущен. Я просто сменил канал, чтобы дети не слышали о том, как плохо говорят о его отце и о том случае. Честно говоря, это вызывает у меня очень плохие чувства», — сказал Роналду.