Вот это поворот, или кто из претендентов на выход в КПЛ оступился в 20-м туре первой лиги

Четвертое поражение потерпел «Алтай», на этот раз восточноказахстанцы проиграли «Кайрату-Жастару» в Алматы (0:2), пропустив оба мяча во втором тайме — у победителей на 60-й и 90+1-й минутах отличились Вячеслав Швырев и Данияр Алимжан. Несмотря на это, «Алтай» с 42 очками остался на третьем месте.

При этом догнать его по очкам мог «Акжайык», но уральский клуб сплоховал, причем дома, уступив «Махтааралу» (0:1). Решающий удар на 54-й минуте нанес Бекнур Рыскул. Как итог, «Акжайык» не сдвинулся с четвертой позиции.

А вот первые две команды чемпионата «Каспий» и «Кызыл-Жар СК» не допустили осечек. Актаусцы в гостях расправились с «Астаной М» (1:0), забив победный гол на второй компенсированной минуте усилиями Куаныша Бегалина. В свою очередь петропавловцы в родных стенах разгромили «Экибастуз» с хоккейным счетом 7:0. Таким образом, лидирующий «Каспий» сохранил четырехочковый отрыв от идущих на второй строчке североказахстанцев.

В других играх «Байконур» и «Академия Онтустик» разошлись миром (0:0), также не выявили сильнейшего «Кыран» и «Жетысу Б» (1:1), а «Актобе-Жас» дома потерпел поражение от «Шахтера-Булата» (2:3).

Отметим, что первые две команды напрямую выйдут в премьер-лигу, а третья сыграет переходные матчи с десятым клубом КПЛ. Они состоятся 15 и 18 ноября.

Игры 21-го тура пройдут 20 сентября. В этот день встретятся «Жетысу Б» — «Байконур», «Академия Онтустик» — «Кайрат-Жастар», «Алтай» — «Астана М», «Каспий» — «Акжайык», «Махтаарал» — «Актобе-Жас», «Шахтер-Булат» — «Кызыл-Жар СК», «Экибастуз» — «Кыран».